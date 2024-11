Árvore de Natal erguida na Praça São Pedro

Vatican News

Desde a manhã desta sexta-feira (22/11), o abete vermelho de Ledro, um município em Trentino Alto Adige, está diante da Basílica do Vaticano. Com 29 metros de altura, permanecerá na Praça ao lado da reprodução da Natividade, que este ano vem de Grado. Ambos os símbolos do Natal serão inaugurados em uma cerimônia programada para o próximo sábado, 7 de dezembro, às 17h, (hora de Roma), presidida pelos responsáveis do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.