Grossi: é necessário deter a proliferação de armas nucleares

Em entrevista à Rádio Vaticano após a audiência com o Papa, o diretor-geral da AIEA afirmou que, em tempos de guerra, os padrões de segurança são colocados em discussão, razão pela qual a discussão a respeito continua sendo "indispensável": "Poder contar com o apoio do Papa é uma grande vantagem."

Daniele Piccini – Cidade do Vaticano

"Poder contar com o apoio e a orientação do Papa, também espiritual, é para mim uma vantagem impressionante." Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), resumiu assim, na entrevista à imprensa do Vaticano, o valor de um diálogo com o Pontífice para aqueles — como o alto funcionário da ONU — que trabalham diariamente para reduzir os riscos do uso militar da energia nuclear. Diálogo, reiterou o diretor-geral da AIEA, é "indispensável" para ser cultivado continuamente com os líderes políticos internacionais. Em tempos de "pressão", quando conflitos armados ameaçam a segurança de instalações nucleares civis ou quando se ameaça com o uso de armas atômicas militares, e quando os instrumentos jurídicos tradicionais parecem estar perdendo sua eficácia ou praticidade, a única opção que resta é o diálogo. Uma convicção já expressa diversas vezes por Leão XIV, que recebeu Grossi na audiência desta manhã, 5 de setembro.

Diretor, que impressões o senhor tirou desta conversa com o Papa?

Tive duas impressões. Primeira, uma pessoal: como homem, como católico, encontrar o Santo Padre é sempre espiritualmente importante. E, em segundo lugar, também sob a perspectiva do meu trabalho. O meu trabalho tem uma dimensão claramente ligada à busca da paz internacional e, naturalmente, a possibilidade de falar com o Santo Padre, compartilhar com ele minhas impressões sobre os dossiês sobre os quais trabalhamos e ouvi-lo é indispensável.

De que forma os numerosos apelos de Leão XIV por uma "paz desarmada e desarmante" têm um impacto sobre seu trabalho e sobre os parceiros internacionais com os quais se deve tratar?

Naturalmente, a voz do Santo Padre, a voz da Igreja, dos líderes espirituais do mundo é extremamente importante. Não devemos esquecer que as decisões políticas têm sempre uma dimensão humana e uma influência na situação internacional. Quando uma voz se levanta com essa autoridade, desde o início, é de grande ajuda para nós que temos a missão de buscar tecnicamente as alternativas mais eficazes para reencontrar a paz. Neste momento, isso significa principalmente resolver os conflitos que temos. A dimensão nuclear é importante e multifacetada, principalmente no Oriente Médio, com a questão do Irã e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Algumas potências estão atualmente renovando suas capacidades militares nucleares...

Acredito que o que estamos testemunhando, em geral, é um aumento das armas nucleares, em oposição ao desarmamento. Portanto, os países estão aprimorando e incrementando seus arsenais nucleares. É significativo que os países que não possuem armas nucleares estejam começando a falar mais abertamente sobre a possibilidade e talvez a "necessidade" de possuí-las. E é isso que precisamos impedir. Falei sobre isso hoje com o Papa Leão. É aí que entra em jogo a não proliferação. Conter essa tendência em direção a mais armas nucleares é crucial. Este é talvez o maior desafio que o desarmamento enfrenta hoje.

No passado, o mundo fez progressos no desarmamento nuclear, particularmente com vários tratados. Essa esperança de desarmamento agora parece distante. É possível reverter essa tendência no contexto atual?

Acho que é indispensável. Precisa acontecer. As limitações ao controle de armas tiveram algum sucesso na década de 1980, até mesmo na década de 1990; esse processo estagnou e agora estamos vendo essa reversão. No entanto, acho encorajador ver que, por exemplo, na cúpula do Alasca, russos e americanos pelo menos levantaram a questão pela primeira vez em muito tempo. Portanto, há uma chance de podermos retornar a esse caminho. Será complicado, e obviamente isso está conectado a todo o resto. Portanto, se os esforços de paz no conflito entre Rússia e Ucrânia avançarem, acredito que as chances são maiores. Acredito que precisamos de alguns passos concretos, ainda que talvez modestos, nessa direção para quebrar a impressão de que estamos inevitavelmente em uma espiral rumo a mais armas nucleares, maior proliferação e talvez até mesmo seu uso.

O senhor mencionou a Ucrânia, que abriga a usina nuclear de Zaporizhia, que visitaste diversas vezes. Essa situação o preocupa? Como a AIEA está administrando essa instalação?

Esta é uma situação frágil que permanece frágil. Olhando para o mapa, é possível ver que a central nuclear de Zaporizhzhia está quase na linha do front, tornando-a uma localização geograficamente extremamente frágil. Os meus especialistas, que trabalham e permanecem em Zaporizhzhia, sentem e veem isso todos os dias, e a possibilidade de um ataque existe porque drones e projéteis são lançados quase diariamente. A capacidade de fornecer energia para todo o sistema de refrigeração, por exemplo, tudo o que constitui a essência da segurança de uma central nuclear, está constantemente sob pressão. É por isso que a presença da Agência é tão importante, assim como o meu diálogo tanto com o presidente Zelensky — com quem me encontrei novamente aqui em Roma, na conferência de reconstrução organizada pelo governo italiano, um grande sucesso político e diplomático — como com os russos. Espero viajar para Moscou este mês para continuar este trabalho a nível técnico.

Existem instrumentos jurídicosde direito internacional de proteção para este tipo de situações, de proteção das centrais que, em determinadas circunstâncias, também podem constituir uma fonte de perigo?

Existem padrões de segurança nuclear aceitos por todos. Existem também convenções sobre segurança nuclear, mas o mais importante é saber que, em tempos de guerra, tudo isso é questionado e colocado sob pressão. Por isso deve haver a cooperação — por que não mencionar? — a cooperação desses líderes beligerantes, e isso muda tudo; a atitude de um líder em tempos de guerra não é a mesma. Portanto, manter esse diálogo contínuo é essencial para mim.

Portanto, como o Papa sempre repete, o que importa, em última análise, é promover o diálogo entre os países...

É indispensável. No início da guerra, quando fui visitar o presidente Putin, muitas pessoas me criticaram: "Por que falar com Putin?". Eu respondi: "Mas se eu não falar com ele, com quem falarei?". O diálogo, o poder do diálogo, que não é fácil, é indispensável.