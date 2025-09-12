Busca

Maia Sandu, presidente da Moldávia, em audiência com o Papa Leão XIV Maia Sandu, presidente da Moldávia, em audiência com o Papa Leão XIV  (@VATICAN MEDIA)
Presidente da Moldávia em audiência com o Papa Leão XIV

Maia Sandu foi recebida em audiência na Residência Apostólica Vaticana. As conversas na Secretaria de Estado centraram-se na situação da paz e segurança regional e internacional, com especial referência aos recentes acontecimentos na Ucrânia.

Na manhã desta sexta-feira, 12 de setembro, o Papa Leão XIV encontrou-se com a presidente da República da Moldávia, Maia Sandu, na Residência Apostólica Vaticana. Sandu, em seguida, encontrou-se com o secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, acompanhado por dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Conversas na Secretaria de Estado

"Durante o cordial encontro na Secretaria de Estado", afirma um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, "foi manifestado apreço pelas relações bilaterais positivas existentes, com a esperança de sua consolidação futura". "Os colóquios", prossegue a nota, "concentraram-se então na situação da paz e segurança nos níveis local, regional e internacional, com particular referência aos recentes acontecimentos na Ucrânia".

 

12 setembro 2025, 14:07

