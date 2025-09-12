Parolin em Portugal, visita a Fátima e ao local do acidente em Lisboa
Vatican News
Teve início, nesta sexta-feira (12/09), a viagem a Portugal do secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin.
A viagem do purpurado ao país começa com a visita ao Santuário de Fátima, destino de milhões de peregrinos todos os anos. O cardeal ficará em Portugal até 14 de setembro.
De acordo com o programa, publicado no X pela conta @TerzaLoggia da Secretaria de Estado, no sábado, o cardeal Parolin rezará o Terço na Capelinha das Aparições. Em seguida, irá a Lisboa, onde está prevista uma parada para oração no local do acidente do Funicolar da Glória, um dos elevadores históricos da cidade, que descarrilou no dia 3 de setembro, causando mortos e feridos.
Ainda em Lisboa, o cardeal Parolin encontrará o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e participará do Jubileu das Autoridades Civis. No mesmo dia, presidirá a celebração eucarística em Nossa Senhora de Fátima.
Está prevista uma visita de cortesia ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no domingo, 14 de setembro.
