Leão XIV aos Carmelitas: sejam testemunhas da unidade nas sociedades fragmentadas

O Capítulo Geral da Ordem foi aberto na terça-feira, 9 de setembro, em Malang, Indonésia, para o qual o Papa enviou uma mensagem ao prior geral, padre Míċeál O'Neill, e demais participantes do capítulo. Leão XIV convidou os religiosos a discernirem "os sinais dos tempos especialmente através da perspectiva dos pobres e a responderem comum uma silenciosa constância de amor".

Mariangela Jaguraba – Vatican News

O Papa Leão XIV enviou uma carta ao prior geral dos Carmelitas, pe. Míċeál O’Neill, e demais participantes do Capítulo Geral da Ordem que se realiza, em Malang, na Indonésia, de 9 a 26 de setembro.

O Pontífice expressa sua alegria pelo evento, ressaltando que ele é "uma ocasião de renovação espiritual", especialmente neste Ano Jubilar. Citando o trecho da Carta aos Hebreus, “Mantenhamos sem vacilar a profissão da nossa esperança”, ele encoraja os carmelitas a viverem plenamente sua vocação.

Recordando o tema do Capítulo, "Nossa fraternidade contemplativa discerne sua missão", o Papa reitera que uma vida de oração partilhada é o fundamento do carisma carmelita de "serviço à Igreja e ao mundo". "Esse vínculo deve permanecer uma realidade vivida, moldando cada aspecto do seu ministério", escreve o Papa.

O Pontífice exorta os religiosos a discernirem "os sinais dos tempos especialmente através da perspectiva dos pobres e a responderem com uma silenciosa constância de amor". Leão XIV recorda o valor do trabalho cotidiano e convida os carmelitas "a encarnarem o olhar amoroso de Cristo, que abraça cada pessoa com misericórdia e ternura".

"Seja através da pregação de retiros, do acompanhamento espiritual, do trabalho paroquial ou da educação dos jovens, rezo para que o vínculo da caridade em suas comunidades testemunhe o dom da unidade, especialmente nas partes da sociedade fragmentadas pela divisão e pela polarização", ressalta o Papa.

Concluindo, o Papa Leão XIV confia os trabalhos capitulares à proteção de Nossa Senhora do Carmo e concede a Bênção Apostólica a todos os membros da Ordem, como penhor de sabedoria, alegria e paz.