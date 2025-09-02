Papa: descobrir a presença de Deus na criação para sermos responsáveis em protegê-la

Leão XIV dedica o vídeo de intenção de oração de setembro à relação do ser humano com a criação e reza oração inédita em súplica a Deus: "ajuda-nos a descobrir a tua presença em toda criação" para que "nos sintamos e saibamos ser responsáveis por esta casa comum na qual nos convidas a cuidar, respeitar e proteger a vida em todas as formas e possibilidades". O vídeo é divulgado durante Tempo da Criação, os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis e os 10 anos da Laudato si'.

Andressa Collet - Vatican News

“Rezemos para que, inspirados em São Francisco, experimentemos a nossa interdependência com todas as criaturas, amadas por Deus e dignas de amor e respeito.”

Essas são as primeiras palavras de Leão XIV no vídeo para o mês de setembro, produzido pela Rede Mundial de Oração do Papa e divulgado nesta terça-feira (01/09), que está inserido num duplo aniversário: o de 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis e dos 10 anos da Encíclica Laudato si’ do Papa Francisco, durante o Tempo da Criação - o período ecumênico de 1 de setembro a 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, une cristãos de diversas denominações em oração e ação pelo cuidado da terra. As imagens que acompanham a intenção de oração dedicada à relação do ser humano com a criação foram produzidas graças ao apoio do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

A oração inédita de Leão XIV

O vídeo traz uma oração inédita do Pontífice, que pede a Deus que saibamos reconhecer a presença de Deus na criação. Uma continuidade do magistério do Papa Leão XIV ao de Francisco, autor da encíclica Laudato si' (2015), especialmente evidenciada na referência a São Francisco:

Senhor, Tu amas tudo o que criaste,

e nada existe fora do mistério da tua ternura.

Cada criatura, por mais pequena que seja,

é fruto do teu amor e tem um lugar neste mundo.

Mesmo a vida mais simples ou mais breve é envolvida pelo teu cuidado.

Como São Francisco de Assis, hoje também queremos dizer:

"Louvado sejas, meu Senhor!".

Através da beleza da criação,

Tu revelas-te como fonte de bondade. Nós te pedimos:

abre os nossos olhos para te reconhecer,

aprendendo com o mistério da tua proximidade a toda a criação

que o mundo é infinitamente mais do que um problema a resolver.

É um mistério a ser contemplado com gratidão e esperança.

Ajuda-nos a descobrir a tua presença em toda a criação,

para que, reconhecendo-a plenamente,

nos sintamos e saibamos responsáveis por esta casa comum

na qual nos convidas a cuidar, respeitar e proteger

a vida em todas as suas formas e possibilidades.

O vídeo de setembro

A interpretação franciscana da intenção de oração do Papa é narrada através de algumas imagens do documentário São Francisco de Assis – Sinal de Contradição, cedidas à Rede Mundial de Oração do Papa pela produtora norte-americana 10th Hour Production. Já o aniversário da Laudato si' está presente através da missa celebrada em 9 de julho, por Leão XIV, na “catedral natural” – como a definiu em homilia – do Borgo Laudato si' em Castel Gandolfo; uma celebração que seguiu o formulário da Missa pro custodia creationis (Missa pelo cuidado da criação), acrescentada pelo Pontífice ao Missal Romano precisamente por ocasião do aniversário de 10 anos da Encíclica do Papa Francisco.

Todos somos responsáveis pela casa comum

Entre os concelebrantes daquela missa esteve o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que apoiou a realização deste Vídeo do Papa. “O Jubileu da Esperança e o aniversário de 10 anos da Encíclica Laudato si’ nos convidam a viver um tempo de gratidão, compromisso e cuidado com a nossa casa comum”, sublinha o cardeal. E acrescenta: “todas as criaturas, mesmo as mais pequenas, são expressão do amor de Deus; na oração reconhecemos o valor e a sacralidade de toda a vida. O Santo Padre nos exorta a descobrir a presença de Deus na criação. Contemplando-a, somos chamados a protegê-la, a reconciliá-la, a viver em harmonia, a defendê-la com espírito profético, a respeitar todos os seres humanos e a promover uma paz duradoura e sustentável”.

Justiça ambiental, uma necessidade urgente

Na mensagem “Sementes de paz e esperança” para a X Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação (celebrada em 1 de setembro), o Papa Leão XIV afirma que a destruição da natureza, consequência do pecado humano, afeta sobretudo os mais pobres e vulneráveis. A justiça ambiental, escreve o Pontífice, “representa uma necessidade urgente que vai além da simples proteção do meio ambiente. Na realidade, trata-se de uma questão de justiça social, econômica e antropológica”, além de uma exigência teológica. Sendo os mais frágeis aqueles que sofrem com maior intensidade os efeitos das alterações climáticas e da deterioração ambiental: “o cuidado da criação torna-se uma questão de fé e de humanidade”.

Nas pegadas de São Francisco

O diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, Pe. Cristóbal Fones, sublinha que a intenção deste mês “nos recorda a interligação deste mundo: não se pode separar o bem-estar humano do bem-estar dos outros habitantes da Terra e do “estado de saúde” do nosso planeta”. “Este mês - continua o P. Fones -, o Papa nos convida a refletir sobre como as nossas ações afetam a natureza, obra de Deus, e a procurar modos de vida que promovam a restauração do equilíbrio natural e a harmonia entre o ser humano e o meio ambiente. Num mundo tão competitivo, agitado e dominado pela dinâmica do consumo, grande parte da humanidade anseia profundamente por um modo de viver bom, mais próximo da natureza, mais respeitoso com ela; um estilo que nos permita contemplá-la num silêncio atento que nos leve ao encontro com nós mesmos, com Deus e com os outros”.

Para Pe. Fones, São Francisco pode nos inspirar neste caminho para uma vida “mais simples, menos consumista; uma vida baseada numa relação fraterna com os outros e com a natureza, e numa relação filial, de amor e gratidão a Deus”. Por fim, no contexto do Ano Santo de 2025, O Vídeo do Papa adquire uma relevância especial, pois divulga as intenções de oração que o Pontífice leva no coração. Para receber adequadamente as graças da indulgência jubilar, é necessário, precisamente, rezar pelas intenções do Papa.