O pesar do Papa pela morte da Duquesa de Kent

Num telegrama, Leão XIV expressa suas condolências ao Rei Carlos III da Inglaterra por ocasião do funeral de Sua Alteza Real Katharine, falecida aos 92 anos.

Vatican News

Em um telegrama, o Papa apresentou suas mais profundas condolências ao Rei Carlos III pela morte da Duquesa de Kent, Katharine, na noite de 4 de setembro, no Palácio de Kensington. Ela tinha 92 anos.

Leão XIV, por ocasião do funeral da Duquesa, previsto para este 16 de setembro, expressa sua proximidade "neste momento de dor" aos membros da família real, ao Duque de Kent, seus filhos e netos. O Pontífice confia sua "nobre alma" à misericórdia de Deus, agradecendo seu compromisso em apoiar obras de caridade e cuidar dos mais vulneráveis. Concluindo o telegrama, o Papa concede sua bênção apostólica "como garantia de consolação e paz no Senhor Ressuscitado".

As exéquias serão celebradas na Catedral de Westminster, já que a Duquesa era católica. Nascida numa família aristocrática de Yorkshire, a Duquesa entrou para família real, em 1961, quando se casou com o Duque de Kent, neto do Rei George V.

Em Roma, no Venerável Colégio Inglês, o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher, deve ler a mensagem enviada pelo Papa Leão por ocasião do funeral em Londres e durante uma missa em memória da Duquesa de Kent.