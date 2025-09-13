Papa ao evento "Com Deus, Tem Jeito" no Brasil: ocasião de renovada conversão

Para a edição de número 16 do evento em Cachoeira Paulista/SP que resgata e acolhe as pessoas em situação de rua, o Papa enviou um telegrama lido na missa deste sábado (13/09). O Pontífice fez votos para que seja um "encontro com o amor misericordioso de Deus, que jamais abandona os seus filhos e filhas, e de uma renovada conversão". Em seguida, "pela materna intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do brasil", Leão XIV concedeu a sua bênção apostólica.

Ouça a reportagem e compartilhe

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV enviou um telegrama a dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, bispo de Lorena/SP, por ocasião da edição de número 16 do do encontro "Com Deus, Tem Jeito" que está sendo realizado de 12 a 14 de setembro na Canção Nova, em Cachoeira Paulista/SP. A mensagem em português do Pontífice, assinada pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e entregue pelo núncio apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro, foi lida por dom Joaquim ao final da missa deste sábado (13/09).

O telegrama de Leão XIV

O Pontífice "implororou abundantes bênçãos dos céus sobre os organizadores e participantes, fazendo votos que o mesmo seja para todos ocasião de encontro com o amor misericordioso de Deus, que jamais abandona os seus filhos e filhas, e de uma renovada conversão". Em seguida, "pela materna intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do brasil", Leão XIV concedeu a bênção apostólica a todos os participantes e fiéis da diocese de Lorena presentes no evento.

"Um dia fui acolhido; hoje posso acolher"

O Encontro “Com Deus, tem Jeito” nasceu no Brasil, em 2016, no Ano da Misericórdia, em uma forte comunhão aos apelos do Papa Francisco, e agora chegou ao conhecimento de Leão XIV. Em várias das edições, o Pontífice argentino também havia enviado o seu encorajamento através de mensagens de apoio e bênção apostólica. Francisco também recebeu em mãos da comissão organizadora no Vaticano, cartas de agradecimento de quem foi resgatado das ruas.

O evento conta tradicionalmente com a unidade de mais de 500 carismas, grupos, comunidades, movimentos, pastorais e demais expressões eclesiais e, ao longo dos anos, mais de 7 mil pessoas em situação de rua, inclusive de crianças, foram resgatadas e acolhidas. No encontro deste final de semana, segundo os organizadores, ao acolher centenas de pessoas em situação de rua para uma experiência com o amor de Deus, aqueles que não quiserem mais voltar para as ruas já terão vaga de acolhimento garantida. Assim como aconteceu com José Airton que esteve três anos em situação de rua em Fortaleza/CE e participou da segunda edição do evento em julho de 2017, no CEU - Condomínio Espiritual Uirapuru. Depois de 8 anos, ele se tornou um missionário da Obra Lumen, e hoje está colaboração com o evento deste final de semana:

“Tive muitos anos da minha vida nas ruas de Fortaleza, sem esperança, sem saber como poderia sair daquela situação. Até que fui acolhido e pude viver o Encontro 'Com Deus, Tem Jeito' em 2017, em Fortaleza. Assim como um dia eu fui acolhido, hoje estou podendo acolher. É uma alegria poder fazer parte desse momento. Pois em 2017 a minha vida mudou. Sou uma nova criatura.”