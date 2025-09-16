Papa Leão contata pároco de Gaza: preocupação e proximidade

De acordo com a Sala de Imprensa, "o Papa manifestou a sua preocupação pelo que está acontecendo e garantiu a Padre Gabriel, e a todos os que se dirigem à paróquia, a sua proximidade e a sua oração". Na noite de segunda-feira, o exército israelense iniciou a ofensiva terrestre, num total de 37 ataques em 20 minutos, o que provocou a fuga em massa da população da região norte-ocidental.

Na manhã desta terça-feira, 16 de setembro, o Papa contatou telefonicamente o pároco de Gaza, Padre Gabriel Romanelli, que o atualizou sobre os últimos acontecimentos na região.

O telefonema foi confirmado pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

No comunicado, lê-se que a paróquia continua a ajudar as cerca de 450 pessoas ali refugiadas e também quem se dirige à estrutura católica, distribuindo alimentos e água e mantendo em funcionamento a farmácia interna. Prossegue ainda a atividade do oratório com as crianças e adolescentes e a assistência aos idosos e doentes, não obstante a intensificação do conflito.

De acordo com a Sala de Imprensa, "o Papa manifestou a sua preocupação pelo que está acontecendo e garantiu a Padre Gabriel, e a todos os que se dirigem à paróquia, a sua proximidade e a sua oração".

Na noite de segunda-feira, o exército israelense iniciou a ofensiva terrestre, num total de 37 ataques em 20 minutos, o que provocou a fuga em massa da população da região norte-ocidental.

Padre Gabriel divulgou em suas redes sociais um vídeo de 30 segundos, que mostra alguns fiéis que continuam em oração mesmo com o barulho de uma explosão.

Não se trata do primeiro telefonema do Papa Leão ao sacerdote argentino, a quem Francisco ligava diariamente.