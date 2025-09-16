Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.09.16 Uscita Papa da Castel Gandolfo
Papa

Papa sobre o êxodo de Gaza: é preciso encontrar outra solução

Gaza, a tensão internacional e o medo de uma escalada na Europa: antes de regressar ao Vaticano de Castel Gandolfo, o Pontífice parou para falar com os jornalista e respondeu a perguntas sobre temas de política internacional.

Castel Gandolfo

Por volta das 20h30 de hoje, ao deixar a Villa Barberini, no lago de Castel Gandolfo, para regressar ao Vaticano, Leão XIV respondeu a algumas perguntas dos jornalistas que o aguardavam. 

O êxodo de Gaza, pergunta um jornalista: “O senhor viu quantas pessoas estão fugindo?”. O Papa confirma ter falado por telefone com a comunidade de Gaza e com o pároco e explica sua preocupação. “Muitos não têm para onde ir e isso é preocupante. Também falei com os nossos lá, com o pároco. Por enquanto, eles querem ficar, ainda resistem, mas é preciso realmente buscar outra solução.”

Papa abençoa fiel antes de regressar ao Vaticano
Papa abençoa fiel antes de regressar ao Vaticano

Quando questionado sobre as declarações do Kremlin a respeito de uma guerra entre a OTAN e a Rússia, o Pontífice ressalta que “a OTAN não iniciou nenhuma guerra, os poloneses estão preocupados porque sentem que seu espaço aéreo foi invadido, é uma situação muito tensa”. “A preocupação é grande”, revela.

Vários coros cantaram “parabéns a você” e “bom onomástico” – que será amanhã, 17 de setembro, dia de São Roberto Belarmino – para o Papa, antes de ele partir de carro. Acompanharam-no também um buquê de flores e um cartão de um grupo de fiéis poloneses.

Leão XIV encerra assim um dia intenso, no qual o tema da paz, da força da oração, mas também a preocupação com a guerra, dominaram tanto o primeiro encontro desta manhã com Karekin II, catholicos de todos os armênios, quanto a conversa telefônica com o pároco da Sagrada Família de Gaza, padre Gabriel Romanelli.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
16 setembro 2025, 21:52

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão