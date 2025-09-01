Divulgada programação da Assembleia Diocesana de Roma com o Papa

A participação de Leão XIV já havia sido anunciada pelo vigário do Papa, cardeal Baldassare Reina, no início de agosto. Os detalhes da abertura do ano pastoral com a Assembleia Diocesana foram divulgados nesta segunda-feira (01/09).

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV vai abrir oficialmente o novo ano pastoral da diocese de Roma, com a assembleia diocesana. O evento está marcado para a tarde de 19 de setembro na Basílica de São João de Latrão. A chegada do Pontífice, segundo comunicado do Departamento de Comunicação Social do Vicariato de Roma desta segunda-feira (01/09), está prevista para às 17h45, da hora local, para às 18h conduzir a liturgia da Palavra e entregar as linhas pastorais e posterior conclusões.

Tratando-se de um evento diocesano e tendo à disposição 2 mil lugares, além dos párocos, vigários paroquiais, reitores, capelães e diáconos, estarão presentes: três leigos por paróquia, alguns representantes da Consulta das Agregações Leigas e alguns representantes dos institutos religiosos masculinos e femininos. Os passes para entrar poderão ser retirados no no Departamento Litúrgico do Vicariato a partir da próxima segunda-feira, 8 de setembro, em horário comercial.

O anúncio oficial do evento foi feito pelo vigário do Papa, o cardeal Baldassare Reina, em carta dirigida a todos os fiéis da diocese de Roma e divulgada no início de agosto, por virtude do Jubileu dos Jovens: “vivemos dias de graça”, lembrava o cardeal, “ainda guardamos essa lembrança e esperamos, acima de tudo, valorizar o que experimentamos com a presença e as palavras do nosso bispo e com o carinho dos jovens que vieram em grande número de todo o mundo” para Roma.