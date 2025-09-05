Leão XIV recebe em audiência o presidente da Polônia
Vatican News
Na manhã desta sexta-feira, 5 de setembro, o Papa Leão XIV recebeu em audiência o novo presidente da República da Polônia, Karol Tadeusz Nawrocki, que há um mês prestou juramento perante a Assembleia Nacional do seu país. Depois do encontro com o Pontífice, o chefe de Estado se reuniu com o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.
Ucrânia e segurança na Europa
A Sala de Imprensa da Santa Sé informou em um comunicado que o tema das “cordiais conversas” na Secretaria de Estado foi “a situação sociopolítica” da Polônia, com particular referência “aos valores em que se baseia a sociedade polonesa e à necessidade de construir um consenso diante dos desafios que ela deve enfrentar”. Em seguida, o encontro abordou temas de “caráter internacional”, com especial atenção dedicada “ao conflito na Ucrânia e à segurança da Europa”.
