Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.09.05 S.E. il Signor Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia
2025.09.05 S.E. il Signor Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia
2025.09.05 S.E. il Signor Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia
2025.09.05 S.E. il Signor Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia
2025.09.05 S.E. il Signor Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia
2025.09.05 S.E. il Signor Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia
2025.09.05 S.E. il Signor Karol Nawrocki, Presidente della Repubblica di Polonia
Papa

Leão XIV recebe em audiência o presidente da Polônia

Após a conversa com o Papa, Karol Tadeusz Nawrocki se reuniu com os líderes da Secretaria de Estado para uma discussão sobre o conflito na Ucrânia e a situação sociopolítica do país.

Vatican News

Na manhã desta sexta-feira, 5 de setembro, o Papa Leão XIV recebeu em audiência o novo presidente da República da Polônia, Karol Tadeusz Nawrocki, que há um mês prestou juramento perante a Assembleia Nacional do seu país. Depois do encontro com o Pontífice, o chefe de Estado se reuniu com o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

O encontro do presidente da Polônia na Secretaria de Estado do Vaticano
O encontro do presidente da Polônia na Secretaria de Estado do Vaticano   (@VATICAN MEDIA)

Ucrânia e segurança na Europa

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou em um comunicado que o tema das “cordiais conversas” na Secretaria de Estado foi “a situação sociopolítica” da Polônia, com particular referência “aos valores em que se baseia a sociedade polonesa e à necessidade de construir um consenso diante dos desafios que ela deve enfrentar”. Em seguida, o encontro abordou temas de “caráter internacional”, com especial atenção dedicada “ao conflito na Ucrânia e à segurança da Europa”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
05 setembro 2025, 14:43

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão