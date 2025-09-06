Busca

Leão XIV: Maria nos protege das ideologias

Realizou-se em Roma, de 3 a 6 de setembro, o 26º Congresso Mariológico Mariana Internacional, sobre o tema "Jubileu e sinodalidade: uma Igreja com rosto e prática mariana"

Vatican News

A primeira audiência do Papa Leão este sábado foi realizada na Paulo VI e dedicada aos participantes do Congresso da Pontifícia Academia Mariana Internacional.

O Pontífice definiu esta instituição como um “cenáculo de pensamento, de espiritualidade e de diálogo”, que tem a tarefa de coordenar os estudos mariológicos.

Neste 26° Congresso, os participantes se interrogaram se uma Igreja com rosto mariano seja um resíduo do passado ou uma profecia de futuro, capaz de provocar as mentes e os corações, reconhecendo no jubileu e na sinodalidade duas categorias bíblicas para explicar de maneira eficaz a vocação e a missão da Mãe do Senhor.

“Uma Igreja de coração mariano preserva e compreende melhor a hierarquia das verdades de fé, integrando razão e afeto, corpo e alma, universal e local, pessoa e comunidade, humanidade e cosmo”, explicou o Pontífice. É uma Igreja que não renuncia a fazer a si mesma, aos outros a Deus perguntas incômodas e a percorrer as vias exigentes da fé e do amor.

“Uma pietas e uma práxis marianas orientadas a serviço da esperança e da consolação libertam do fatalismo, da superficialidade e do fundamentalismo; levam a sério todas as realidades humanas, a partir dos últimos e dos descartados; dão voz e dignidade aos que são sacrificados nos altares dos ídolos antigos e novos.”

Para o Papa Leão, a teologia mariana tem a tarefa de cultivar em todo o povo de Deus em primeiro lugar a disponibilidade a “recomeçar” a partir de Deus, da sua Palavra e das necessidades do próximo, com humildade e coragem.  

“Contemplar o mistério de Deus e da história com o olhar interior de Maria nos protege das mistificações da propaganda, da ideologia e da informação doente, que jamais saberão levar uma palavra desarmada e desarmante, e nos abre à gratuidade divina, que é a única que nos possibilita caminhar com as pessoas, os povos e culturas na paz.”

É por isso que a Igreja precisa da mariologia, completou o Santo Padre, agradecendo e enaltecendo o trabalho e as iniciativas promovidas pela Academia Mariana ao longo destes anos.

06 setembro 2025, 10:09

