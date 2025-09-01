Papa à Obra São Francisco para os Pobres de Milão: obrigado por viver a caridade há quase 70 anos

Assistir, acolher e promover as pessoas em situação de pobreza na capital econômica da Itália tem movido a OSF a partir "do grande coração" do frade porteiro, o Venerável Frei Cecilio Maria Cortinovis, que dedicou a vida aos pobres: "hoje recordamos uma história de caridade que, nascida da fé de um homem, floresceu dando vida a uma grande comunidade promotora de paz e de justiça. Celebramos uma história feita não de benfeitores e beneficiados, mas de irmãos e irmãs que são dom de Deus".

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV começou o mês de setembro cumprindo agenda no Vaticano com 7 audiências. "Realmente podemos começar com paz e bem", disse o Pontífice ao receber nesta segunda-feira (01/09), em particular, uma delegação de 350 pessoas ligadas à Opera San Francesco per i Poveri (OSF), a Obra São Francisco para os Pobres com sede em Milão, capital econômica da Itália, que por trás do desenvolvimento e da inovação da cidade, também registra crescimento desigual com aumento da pobreza individual na região de origem, a Lombardia (Istat 2023). Fundada pelos Frades Capuchinhos, o serviço histórico de mais de 1300 voluntários garante refeições completas e gratuitas às pessoas necessitadas, além do acolhimento ao oferecer higiene pessoal e banho aos pobres, cuidados médicos e roupas para lhes devolver dignidade e esperança "na linha da tradição cristã, especialmente franciscana".

A audiência com a delegação da OSF de Milão foi na Sala Clementina, no Vaticano (@Vatican Media)

"Uma alegria" para o Papa encontrar os representantes da instituição que ajudam quem precisa em Milão há quase 70 anos, fruto do exemplo e "do grande coração de um humilde frade porteiro, o Venerável Frei Cecilio Maria Cortinovis, sensível às necessidades dos pobres que batiam à porta do Convento Capuchinho de Viale Piave", lembrou Leão XIV em discurso. "O bom religioso" ganhou ajuda da Providência ao pedir ao Senhor que o ajudasse "a dar a esses amigos uma assistência melhor". Junto ao doutor Emilio Grignani, começava "a belíssima aventura da qual todos vocês, hoje, são testemunhas e protagonistas":

"Queridos, hoje recordamos uma história de caridade que, nascida da fé de um homem, floresceu dando vida a uma grande comunidade promotora de paz e de justiça. Celebramos uma história feita não de benfeitores e beneficiados, mas de irmãos e irmãs que se reconhecem, uns pelos outros, como dom de Deus, sua presença, ajuda recíproca num caminho de santidade. Honramos o Corpo de Cristo, ferido e ao mesmo tempo em contínua cura, cujos membros se ajudam uns aos outros, unidos à Cabeça no mesmo amor; e precisamente por isso vemos um corpo vivo, que cresce dia a dia em direção à sua plena maturidade."

Mais de 1300 voluntários levam a OSF adiante em Milão (@Vatican Media)

Assistir, acolher e promover

Ao fazer referência ao Estatuto da Obra São Francisco para os Pobres, o Papa Leão XIV destacou em discurso as três dimensões do trabalho caritativo da institução: assistir, acolher e promover. "Assistir significa estar presente às necessidades do próximo", disse o Pontífice, enaltecendo a "impressionante" quantidade e variedade de serviços oferecidos a mais de 30 mil pessoas ao ano: de refeitórios a guarda-roupas, de chuveiros a ambulatórios médicos, de serviços de apoio psicológico a consultoria de emprego. Em seguida o Pontífice destacou a abertura para o acolhimento, com doação de "tempo, escuta, apoio, oração":

“É a atitude de olhar nos olhos, de apertar a mão, de se inclinar, tão querida ao Papa Francisco, que nos leva a cultivar, nos nossos ambientes, um clima de família, e que nos ajuda a superar a solidão do 'eu' através da comunhão luminosa do 'nós'. Quanto é necessário difundir essa sensibilidade na nossa sociedade, onde, às vezes, o isolamento é dramático!”

O Pontífice aprofundou as dinâmicas da OSF entre assistir, acolher e promover (@Vatican Media)

Leão XIV, então, também falou sobre a importância de promover as pessoas atendidas, "simplesmente pelo seu bem", em respeito à dignidade de cada um, "para que possa crescer em todo o seu potencial e seguir o seu caminho, sem esperar nada em troca e sem impor condições. Exatamente como Deus faz com cada um de nós, indicando-nos um caminho, oferecendo-nos toda a ajuda necessária para percorrê-lo, mas depois deixando-nos livres". Uma tarefa da Igreja para cada voluntário da instituição pelo bem dos pobres e de toda uma sociedade:

"Viver a caridade na atenção ao bem integral do próximo, de fato, 'é uma grande oportunidade para o crescimento moral, cultural e também econômico de toda a humanidade'. Obrigado pelo que fazem e pelo testemunho que dão com o seu caminhar juntos!"

Leão XIV agradeceu pelo serviço da instituição realizado há quase 70 anos (@Vatican Media)