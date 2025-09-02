Papa Leão XIV com os agostinianos, da missa ao acolhimento para o jantar

Leão XIV abriu os trabalhos do 188º Capítulo Geral da Ordem de Santo Agostinho nesta segunda-feira, 1º de setembro, dia do aniversário da sua entrada no noviciado em 1977. Ele presidiu missa na Basílica de Santo Agostinho, no Campo Marzio, em Roma, com direito a jantar com os padres capitulares, que lhe reservaram uma calorosa recepção, respondida com uma nova saudação a todos.

Escuta, humildade e unidade: é o que recomenda Leão XIV aos religiosos da Ordem de Santo Agostinho na missa de abertura do 188º Capítulo Geral, presidida na tarde desta segunda-feira, 1º de setembro, na Basílica de Santo Agostinho em Campo Marzio, em Roma. Mais de 100 religiosos estiveram presentes na celebração, grande parte dos quais permanecerá reunida até 18 de setembro no Pontifício Instituto Patrístico Augustinianum para os trabalhos capitulares, em representação dos 2.341 agostinianos espalhados pelos cinco continentes em 395 casas. Religiosas de várias congregações femininas que seguem a regra de Santo Agostinho e as monjas agostinianas em oração com os frades, além de um grupo de leigos próximos à ordem também estavam presentes.

O momento da chegada de Leão XIV ao local da missa (@Vatican Media)

O Pontífice chegou ao local às 17h40, acompanhado pelo prior geral da Ordem de Santo Agostinho, Pe. Alejandro Moral, e pelo prior da comunidade agostiniana do local de culto, Pe. Pasquale Cormio, que o receberam do lado de fora. Uma salva de palmas foi dada ao Pontífice assim que atravessou a entrada. Leão XIV, antes de se dirigir à sacristia para vestir os paramentos litúrgicos, chegou a parar para rezar nas capelas de Santa Mônica e São Nicolau de Tolentino, respectivamente à esquerda e à direita do altar-mor.

Antes de presidir a missa, o momento de oração do Papa (@Vatican Media)

A saudação do prior geral

No final da liturgia presidida pelo Pontífice, enriquecida pelos cantos tradicionais da ordem agostiniana compostos com textos extraídos de alguns escritos de Santo Agostinho, o prior geral da Ordem de Santo Agostinho, Pe. Moral, dirigiu uma saudação a Leão XIV, definindo a presença do confrade como “um dom precioso, sinal eloquente da comunhão que nos une e da fraternidade que nos sustenta” e recordou o caminho percorrido juntos nos anos em que esteve à frente da família agostiniana, “testemunhando proximidade e dedicação”. O religioso destacou que Santo Agostinho indica a Igreja como “verdadeira mãe que gera e nutre seus filhos na fé” e que “há quase oito séculos” a Ordem que leva seu nome, “nascida por iniciativa da Sé Apostólica, se esforça para ser fiel e disponível ao serviço da Igreja e do Papa”.

“Diante de Vossa Santidade, Santo Padre, hoje reafirmamos com convicção essa fidelidade”, continuou Moral, “certos de que somente em comunhão com Pedro podemos viver plenamente nossa vocação evangélica”. Para concluir, o religioso invocou a comunhão e a paz. “Comunhão, porque somos chamados a viver como Agostinho nos ensina: ‘uma só alma e um só coração voltados para Deus’” e a nos tornarmos “um ‘naquele que é único’ (In Illo uno unum)”, “testemunhando fraternidade e sinodalidade, em um mundo ferido pelas divisões”. Quanto à paz, o prior geral da Ordem de Santo Agostinho renovou o incentivo de Leão “para não ceder à lógica da violência”, “para guardar nos corações a chama do amor que torna possível a fraternidade universal” e para não se resignar à guerra; incentivo que ajuda “a tornar-se uma semente de paz, de esperança e de cuidado da criação”.

Depois de saudar um a um todos os que participaram da missa, o Papa visitou a Biblioteca Angelica, ao lado da Basílica de Santo Agostinho, e o edifício da Advocacia do Estado italiano, que era propriedade da ordem agostiniana. Ali, na Sala Vanvitelli, que já foi refeitório dos religiosos, Leão XIV parou para jantar com os padres capitulares, que lhe reservaram uma calorosa recepção, à qual o Pontífice respondeu com uma nova saudação a todos.

O Papa junto aos agostinianos para a janta no final dos compromissos do dia (@Vatican Media)