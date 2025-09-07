A biografia de Pier Giorgio Frassati

Eis a biografia lida diante do Santo Padre pelo prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, card. Marcello Semeraro, na missa de canonização de Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis

Cem anos se passaram desde a morte do Beato Pier Giorgio FRASSATI, em 4 de julho de 1925. Ele nasceu em Turim em 6 de abril de 1901, em uma das famílias burguesas mais influentes da cidade.

Após receber sua educação inicial em casa, frequentou a escola pública Massimo D'Azeglio. Aos 10 anos, recebeu sua Primeira Comunhão, juntamente com sua irmã Luciana, na capela da Sociedade das Irmãs Auxiliadoras das Almas do Purgatório, e no verão seguinte se inscreveu na companhia dos Pequenos Rosarianti. Durante sua formação, passou vários anos no Instituto Social, administrado pelos jesuítas, onde ingressou no Apostolado da Oração e na Liga Eucarística. Sua profunda fé é alimentada pela Eucaristia diária, pela oração e pela confissão frequente.

No outono de 1918, após concluir o ensino médio, matriculou-se na Faculdade de Engenharia Industrial Mecânica, com especialização em Engenharia de Minas, na Real Universidade Politécnica de Turim.

Seu nome aparece entre os inscritos na Sociedade de São Vicente do Beato Cottolengo, que reunia alguns ex-alunos do Instituto Social. Alegre e extrovertido, ele exemplificou os valores da amizade e da proximidade com todos na comunidade universitária, sem medo de viver sua fé.

Foi um membro zeloso e ativo da Federação Universitária Católica Italiana. Tornou-se membro do Centro estudantil católico Cesare Balbo e passou à Conferência de São Vicente, que havia surgido em seu interior. Dedicava a maior parte de seu tempo livre a visitar famílias pobres e sacrificar seu próprio dinheiro para ajudar os mais desfavorecidos. Também passou a fazer parte das Milites Mariæ em sua paróquia em Crocetta e participou da seção Jovens Adoradores noturnos Universitários.

A ligação que viveu com maior dedicação foi o compromisso com a Juventude Católica, que mais tarde se tornou a Ação Católica Italiana.

Em 28 de maio de 1922, recebeu o hábito da Ordem Terceira Dominicana, sob o nome de Fra Girolamo (Frei Jerônimo).

Durante os anos do fascismo, enfrentou dificuldades devido ao seu envolvimento em associações católicas e nas fileiras do Partido Popular, ao qual se filiou aos 19 anos.

Apaixonado por montanhismo desde a infância, manteve esse passatempo por toda a vida, filiando-se ao Club Alpino Italiano e à associação Giovane Montagna.

Junto com seus amigos, fundou a Società dei Tipi Loschi (Sociedade dos Personagens Sombrios, em tradução livre), onde momentos de diversão se transformavam em oportunidades para construir fraternidade e compartilhar a fé.

Certa vez, apaixonou-se por uma moça, mas movido por um incomum senso de modéstia e por não querer magoá-la, nunca declarou seus sentimentos.

No final de junho de 1925, desenvolveu sintomas graves de poliomielite, que, em poucos dias, o levaram à perda de apetite e paralisia. Após receber os sacramentos, entrou em coma e faleceu. Uma grande multidão compareceu ao seu funeral e à sua despedida.

Anos mais tarde, iniciou-se o processo canônico para o reconhecimento de sua santidade, culminando em sua beatificação, presidida por São João Paulo II em 20 de maio de 1990, na Praça de São Pedro. No ano passado, o Papa Francisco reconheceu um milagre de cura nos Estados Unidos da América, atribuído à intercessão do Beato Pier Giorgio Frassati.

Diversos círculos da Ação Católica levam seu nome, mantendo viva sua memória e apresentando-o ativamente como modelo para seus membros, especialmente para os jovens.