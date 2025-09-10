Leão XIV aos peregrinos de língua portuguesa: "Deus vos abençoe!"

O Padre Wagner Pereira que lança uma bandeira do Brasil ao Pontífice. Um grupo de 50 cadetes do Navio-Escola Brasil que marca presença na Praça São Pedro. E Leão XIV que, ao final da saudação aos peregrinos de língua portuguesa, compartilha novamente num bonito português um "Deus vos abençoe". A Audiência Geral desta quarta-feira (10/09) ganhou um sotaque bem conhecido.

Andressa Collet - Vatican News

“Uma afetuosa saudação aos fiéis de língua portuguesa! Caríssimos: não há amor maior do que o de Jesus na cruz, oferecendo-se ao Pai por cada um de nós. Abramos sem medo os nossos corações a este amor que é a razão da nossa esperança. Deus vos abençoe!”

Mais uma vez, usando a língua portuguesa, Leão XIV concedeu a sua bênção aos grupos provenientes de Portugal, do Brasil e de outros países lusófonos presentes na Praça São Pedro para a Audiência Geral desta quarta-feira (10/09). Antes de pronunciar a catequese, enquanto girava com o papamóvel, o Papa chegou inclusive a pegar uma bandeira do Brasil lançada pelo Padre Wagner Pereira, da diocese de Umuarama, no Paraná.

Do Brasil, além de dezenas de fiéis presentes na Praça São Pedro, demarcando lugar com as cores verde-amarelas de outras tantas bandeiras, três dias após as comemorações dos 203 anos da Independência do país em 7 de setembro, estava a tripulação do Navio-Escola que está atracado na Itália. Um grupo de 50 cadetes, todos vestidos de branco, que fazem uma viagem de formação profissional e cultural por diversos países. Seguir uma Audiência Geral com o Papa já virou tradição para os futuros oficiais da Marinha do Brasil.

O grupo de 50 pessoas do Navio-Escola Brasil presente na Praça São Pedro (@VATICAN MEDIA)

As atividades do Navio-Escola Brasil

Essa é a Viagem Anual de Instrução dos Guardas-Marinha (VIGM) de número 39, que começou em 1987 e tradicionalmente marca o ingresso dos jovens oficiais na Marinha do Brasil. O projeto de formação visa a aplicação prática do conhecimento teórico adquirido na Escola Naval, além de aprimorar a formação cultural e representar o país nos diversos portos internacionais visitados, promovendo o estreitamento dos laços com outras nações. Durante a viagem e com todos os recursos de ponta de tecnologia nacional, são ministradas aulas de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais, controle de avarias e administração naval, além da adaptação dos cadetes na vida de bordo. Ao final da viagem, os Guardas-Marinha são nomeados ao posto de Segundo-Tenente e distribuídos em navios e organizações militares da Marinha por todo o Brasil.