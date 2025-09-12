Jubileu da Consolação, Leão XIV presidirá a Vigília de Oração

Na tarde de segunda-feira, 15 de setembro, às 17h locais, o Papa presidirá a celebração na Basílica Vaticana, como parte do evento do Ano Santo dedicado a todos aqueles que passam por dificuldades, luto, sofrimento ou pobreza. Testemunhos de Diane Foley e Lucia Di Mauro Montanino.

Vatican News

O Dicastério para a Evangelização divulgou um comunicado, nesta sexta-feira (12/09), a propósito do Jubileu da Consolação que se realizará na próxima segunda-feira, 15 de setembro, em Roma.

Um evento jubilar especial do Ano Santo dedicado a todos aqueles que estão vivendo ou já viveram momentos de dificuldade, luto, sofrimento ou pobreza. Espera-se a participação de mais de 8 mil e 500 pessoas de todo o mundo, especialmente da Itália, Alemanha, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Colômbia, Argentina, Peru, Bolívia e Austrália.

Muitas associações, fundações e entidades religiosas que acompanham aqueles precisam de apoio e cuidado também se envolveram. Dentre elas, estão a Associação "Figli in cielo" (Filhos no céu), que oferece programas para famílias que sofreram a perda prematura de um filho ou ente querido; a Casa Família Paolo VI, que acolhe gratuitamente as famílias que se mudam para Roma para o tratamento oncológico de seus filhos; a Associação Villa Maraini, que oferece tratamento para pessoas que sofrem de dependência química, abuso de álcool, jogos de azar e novos vícios, como tecnológicos, e reabilitação prisional; a Associação Italiana de Vítimas de Acidentes de Trânsito - Onlus, que oferece apoio psicológico e administrativo às famílias das vítimas; e a Associação Scintille di Speranza (Faíscas de Esperança), do Cemitério Laurentino de Roma, que apoia aqueles que perderam seus familiares.

Testemunhos de Diane Foley e Lucia Di Mauro Montanino

O evento jubilar começará na manhã de 15 de setembro, entre 8h e 12h locais, com grupos em peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro. À tarde, às 17h, terá início a Vigília de oração dentro da Basílica, presidida pelo Papa Leão XIV. A Liturgia da Palavra, centrada na parábola do Bom Samaritano, do Evangelho de Marcos, será seguida pelos testemunhos de duas mulheres: Diane Foley, dos Estados Unidos, e Lucia Di Mauro Montanino, de Nápoles. Foley está girando pelo mundo para contar a história de reconciliação e perdão, graças ao poder da fé, com Alexanda Kotey, do grupo jihadista que matou seu filho, o jornalista Jim Foley, na Síria em 2014. Lucia di Mauro Montanino, por sua vez, contará como transformou a dor do assassinato do marido em renascimento ao conhecer e acompanhar Antônio, um dos jovens que participaram da agressão. Após os testemunhos, o Papa fará sua homilia perante os presentes.

As imagens de sua brutal decapitação foram filmadas e compartilhadas on-line por seus assassinos. Em 29 de agosto passado, ela foi recebida no Vaticano pelo Papa, junto com o escritor Colum McCann, que dedicou um livro ao acontecimento.

A imagem de Nossa Senhora da Esperança

Durante a Vigília, a imagem de Nossa Senhora da Esperança, proveniente do santuário paroquial de Battipaglia e anteriormente exposta na Basílica de São Pedro durante o período natalino, estará presente na Basílica Vaticana. Cada participante receberá o Agnus Dei, uma medalha de cera representando o Cordeiro Pascal, símbolo da ressurreição e sinal de esperança, que será abençoada pelo Papa. Do outro lado da medalha, há uma representação de Nossa Senhora Salus Populi Romani, querida pela cidade de Roma.

Primeiro Congresso Nacional da Sociedade da Divina Misericórdia

Também estarão presentes os participantes do primeiro Congresso Nacional das realidades da Divina Misericórdia, marcado para domingo, 14 de setembro, e segunda-feira, 15 de setembro, em Roma. Promovido pelo Dicastério para a Evangelização e organizado pela coordenação nacional da Misericórdia Itália, organização guiada pelo padre Pasqualino di Dio, o evento terá como tema "Amando, esperando, misericordiando. Um caminho aberto para Deus". O evento será realizado no domingo na Fraterna Domus em Sacrofano e na segunda-feira na Igreja do Santo Espírito em Sassia. Os palestrantes do evento de dois dias incluem os teólogos padre Fabio Rosini e padre Luigi Epicoco. Por fim, estão programadas duas celebrações eucarísticas: no dia 14, às 18h, o cardeal Angelo De Donatis, penitencieiro-mor, presidirá a missa com o Ato de Entrega ao Imaculado Coração de Maria, enquanto no dia seguinte, às 13h30, será a vez do cardeal Angelo Comastri, arcipreste emérito da Basílica Vaticana. "A coordenação nacional das nossas entidades", afirma o padre Pasqualino, "não pretende ser um órgão de governo, mas um serviço de comunhão" para "desenvolver uma cultura da ternura."