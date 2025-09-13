Papa recebe o novo embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé
Vatican News
Na manhã deste sábado (13/09), o Papa Leão XIV recebeu as cartas credenciais do novo embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé. Trata-se de Brian Francis Burch, 50 anos, nascido em Phoenix, Arizona. O novo embaixador é casado e tem 9 filhos. Obteve graduação de Bacharelado em Artes na Universidade de Dallas no Texas.
Burch é co-fundador e presidente da CatholicVote, um grupo de defesa política focado em questões católicas nos Estados Unidos. Trabalhou em esforços para mobilizar eleitores católicos e defender políticas alinhadas com a missão da organização. Burch também atua como presidente do conselho da Seton Montessori School em Villa Park e desde 2003 é membro da Organização Católica Cavaleiros de Colombo.
