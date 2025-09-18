Encontrar o Papa em nome da inclusão e da paz

Na Audiência Geral na Praça São Pedro, muitos grupos estiveram presentes, dentre eles uma companhia teatral de Livorno composta por jovens com síndrome de Down e uma associação que criou uma fazenda didática administrada por jovens com deficiência.

Fabrizio Peloni – Vatican News

“Desejei felicidades ao Papa, dizendo-lhe que o amor é belíssimo porque pertence a todos”. Com este pensamento, o ator com síndrome de Down Andrea Lo Schiavo, dirigiu-se ao Papa Leão XIV de nome Robert Francis Prevost, no dia do seu onomástico, durante a Audiência Geral de quarta-feira, 17 de setembro. No final da audiência, antes de concluir com o canto do Pater noster e a bênção apostólica em latim, o Pontífice agradeceu a todos pelas felicitações feitas a ele no dia de São Roberto Belarmino. De fato, muitos cartazes e faixas com os votos de “feliz onomástico” foram exibidos pelos fiéis durante o habitual giro de papamóvel antes da audiência.

No outro, o espelho de nós mesmos

“Andrea interpreta no teatro um pontífice chamado Ugo; é um nome curto e, por isso, ele não tem problemas em pronunciá-lo”, contou o ator toscano Paolo Ruffini, presente na Praça São Pedro junto com os colegas do grupo teatral Mayor Von Frinzius, de Livorno, do qual Andrea e outros atores com síndrome de Down fazem parte. Com eles, Ruffini está levando a vários teatros da Itália o espetáculo “Din Don Down - Alla ricerca di (D)io” (Din Don Down - Em busca de (D)io), dirigido por Lamberto Giannini. “É um espetáculo surpreendente e, através da ironia, tem como objetivo encantar brincando com a beleza das fragilidades humanas e tentando tratar de questões que dizem respeito ao divino”, afirmou o ator toscano, explicando que no palco “durante a apresentação somos todos iguais, e isso nos permite transmitir o conceito de amar o próximo como a nós mesmos, também porque no próximo encontramos a nós mesmos”.

Da fazenda social a São Pedro

Outros jovens com síndrome de Down também desejaram um feliz onomástico a Leão XIV no final da Audiência Geral. Eles fazem parte da “Rurabilandia”, uma associação que, em Atri, na província de Teramo, na fazenda de mesmo nome, criou uma fazenda didática e social onde jovens com deficiência colaboram com os operadores, interagem com os hóspedes e enfrentam um percurso de inserção profissional. Eles levaram ao Pontífice uma cesta com azeite, macarrão e farinha: produtos da terra que eles mesmos cultivaram. “Depois de visitar o Palácio de Vidro em Nova Iorque, servido o almoço no ‘Amerigo Vespucci’ e exposto os nossos produtos na Expo de Osaka, estar aqui na Praça São Pedro é para nós a realização de um sonho”, disse um dos fundadores da Rurabilandia, Matteo De Lauretis.

São Miguel, protetor da Ucrânia

Da Ucrânia, cerca de vinte familiares de pessoas desaparecidas, de civis, médicos e militares feitos prisioneiros pelo Exército russo, de defensores de Mariupol, vieram agradecer ao Papa Leão por seu compromisso com o país martirizado do leste europeu. Ao desejar-lhe um feliz onomástico, eles levaram ao Pontífice a imagem de São Miguel, protetor da Ucrânia.

Comunicar a Igreja

Dezesseis jovens comunicadores profissionais, provenientes de onze países e participantes da quinta edição do projeto “Faith communication in the Digital World” — promovido pelo Dicastério para a Comunicação — saudaram o Bispo de Roma ao final da Audiência Geral. Dentre eles, Miraal, 25 anos, de Belém, funcionária do departamento de comunicação do Patriarcado Latino de Jerusalém. “Vim com o coração aberto para escutar e aprender o que o Senhor tem reservado para mim nesta semana que passaremos juntos em Roma. Mas, ao mesmo tempo, trago comigo também a dor da realidade de onde venho”, disse ela. Kendall, 25 anos, de Washington D.C., funcionário do departamento de comunicação da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, disse estar entusiasmado com o fato de poder interagir com colegas e pessoas da sua idade “de todas as partes do mundo: isso me expõe a diferentes perspectivas e, acima de tudo, à universalidade da Igreja”, sublinhou.

Uma mensagem de paz

Assim que chegou ao adro da Basílica Vaticana, antes de pronunciar a catequese, Leão XIV parou em oração diante da imagem de Nossa Senhora das Dores, proveniente da Tuscania para a peregrinação jubilar da pequena cidade de Viterbo. Cerca de trezentos fiéis da Tuscania estiveram presentes na Audiência Geral e, em seguida, atravessaram a Porta Santa em procissão e participaram da Santa Missa na Basílica de São Pedro. De Antegnate, “viemos para invocar a paz no mundo, pedindo ao Santo Padre que colocasse este ramo de oliveira esculpido em metal nas mãos da imagem da Virgem Maria do nosso santuário e, em seguida, pedimos-lhe que abençoasse o ‘manto da misericórdia’ realizado pelas religiosas dominicanas de clausura do Rosário de Cremona, com pedaços de tecido doados pelos nossos paroquianos”, contou padre Angelo Maffioletti, pároco de São Miguel Arcanjo de Antegnate, na Diocese de Cremona.