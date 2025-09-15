Papa ganha "festa" de aniversário dos cardeais

"É uma coincidência, mas talvez providência, que este servidor tenha nascido justamente na festa da Exaltação da Santíssima Cruz. Não posso separar as duas festas, para dizer a verdade. Desde o início da minha vocação, sempre procurei simplesmente dizer: 'Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade'", disse Leão XIV.

Vatican News

Ao final da Comemoração dos Mártires e Testemunhas da Fé do Século XXI na Basílica de São Paulo, o Papa Leão XIV saudou os representantes das outras Igrejas e Comunidades Cristãs na Sacristia e, posteriormente, se entreteve com os cardeais e outras personalidades presentes na Sala da Pinacoteca. Ali, o decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re, dirigiu-lhe algumas palavras de felicitações pelo seu aniversário.

O Papa agradeceu à Sua Eminência, destacando a coincidência com a Festa da Exaltação da Cruz: “Desde o início da minha vocação, sempre respondi ‘não a minha vontade, mas a tua, Senhor’”.

Expressando o desejo de que o entusiasmo dos fiéis neste Ano Jubilar possa dar frutos para a missão de anunciar o Evangelho, o Papa declarou-se feliz por celebrar este dia com uma celebração de caráter ecumênico e convidou a continuar juntos, “testemunhas de unidade, caridade e esperança”.

Após um breve brinde, o corte do bolo e o canto de parabéns entoado pelos presentes, o Papa deixou a Basílica e parou para saudar a multidão do lado de fora antes de retornar ao Vaticano.