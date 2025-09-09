Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Papa Leão XIV na residência de verão, Villa Barberini, em Castel Gandolfo Papa Leão XIV na residência de verão, Villa Barberini, em Castel Gandolfo  (foto di padre Bruno Silvestrini)
Papa

O Papa retorna a Castel Gandolfo por menos de um dia

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa que o Papa Leão XIV foi a Castel Gandolfo na noite de segunda-feira e continua suas atividades de lá. Retorna ao Vaticano na tarde de terça-feira.

Vatican News

Leão XIV retorna a Castel Gandolfo por pouco menos de um dia. "Esta noite", diz um breve comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, na segunda-feira (08/09), "o Papa Leão XIV vai à Residência Barberini, em Castel Gandolfo, e continuará suas atividades de lá amanhã, quando não há audiências programadas."

"O Papa", continua o comunicado, "retornará ao Vaticano amanhã à tarde."

O Pontífice passou um período de descanso na residência de verão situada na Região do Lácio de 6 a 22 de julho, e depois voltou por alguns dias em meados de agosto para a Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. Em 5 de setembro, o Papa visitou o Borgo Laudato si', um projeto estabelecido em 55 hectares anteriormente pertencentes às Vilas Pontifícias, para encontrar os funcionários que cuidam das mais de três mil espécies de plantas presentes.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
09 setembro 2025, 09:27

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão