O Papa retorna a Castel Gandolfo por menos de um dia
Vatican News
Leão XIV retorna a Castel Gandolfo por pouco menos de um dia. "Esta noite", diz um breve comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, na segunda-feira (08/09), "o Papa Leão XIV vai à Residência Barberini, em Castel Gandolfo, e continuará suas atividades de lá amanhã, quando não há audiências programadas."
"O Papa", continua o comunicado, "retornará ao Vaticano amanhã à tarde."
O Pontífice passou um período de descanso na residência de verão situada na Região do Lácio de 6 a 22 de julho, e depois voltou por alguns dias em meados de agosto para a Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. Em 5 de setembro, o Papa visitou o Borgo Laudato si', um projeto estabelecido em 55 hectares anteriormente pertencentes às Vilas Pontifícias, para encontrar os funcionários que cuidam das mais de três mil espécies de plantas presentes.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui