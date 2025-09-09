O Papa retorna a Castel Gandolfo por menos de um dia

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa que o Papa Leão XIV foi a Castel Gandolfo na noite de segunda-feira e continua suas atividades de lá. Retorna ao Vaticano na tarde de terça-feira.

Vatican News

Leão XIV retorna a Castel Gandolfo por pouco menos de um dia. "Esta noite", diz um breve comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, na segunda-feira (08/09), "o Papa Leão XIV vai à Residência Barberini, em Castel Gandolfo, e continuará suas atividades de lá amanhã, quando não há audiências programadas."

"O Papa", continua o comunicado, "retornará ao Vaticano amanhã à tarde."

O Pontífice passou um período de descanso na residência de verão situada na Região do Lácio de 6 a 22 de julho, e depois voltou por alguns dias em meados de agosto para a Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. Em 5 de setembro, o Papa visitou o Borgo Laudato si', um projeto estabelecido em 55 hectares anteriormente pertencentes às Vilas Pontifícias, para encontrar os funcionários que cuidam das mais de três mil espécies de plantas presentes.