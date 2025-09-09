Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Papa Leão XIV em Castel Gandolfo (foto de arquivo) Papa Leão XIV em Castel Gandolfo (foto de arquivo)  (@Vatican Media)
Papa

"Situação é muito grave", diz Papa sobre ataque de Israel contra o Hamas no Catar

Ao deixar sua residência em Castel Gandolfo, para onde se dirigiu na noite passada, Leão XIV respondeu brevemente às perguntas dos jornalistas sobre o bombardeio em Doha: "Não sabemos para onde as coisas vão. Devemos rezar muito e continuar a trabalhar e insistir na paz." Sobre a ordem de evacuação na Cidade de Gaza, o Pontífice disse que tentou entrar em contato com o pároco: "Não tenho notícias."

Vatican News

"Notícias verdadeiramente graves", afirmou o Papa Leão XIV, referindo-se ao bombardeio israelense em Doha, no Catar, contra alguns líderes do Hamas. O ataque atingiu vários prédios residenciais na capital. O Pontífice foi interpelado por jornalistas em frente à Villa Barberini, sua residência em Castel Gandolfo, onde decidiu passar menos de um dia, de ontem à noite até a tarde desta terça-feira.

Rezar muito e trabalhar pela paz

 

Parando por alguns instantes com os repórteres aue o aguardavam em frente à entrada principal, enquanto uma longa fila de pessoas aplaudia e gritava seu nome, Leão XIV expressou sua preocupação pelos acontecimentos no Oriente Médio: "Toda a situação é realmente grave", disse ele. "Não sabemos para onde vão as coisas; é sempre grave. Devemos rezar muito e continuar a trabalhar, buscar, insistir na paz."

Ordem de evacuação em Gaza

 

Em relação à ordem de evacuação imediata de Israel para os moradores da Cidade de Gaza, em antecipação a uma escalada das operações militares, o Papa explicou que tentou entrar em contato com o pároco da Sagrada Família, Pe. Gabriele Romanelli. "Tentei ligar para o pároco agora, mas não tenho notícias", afirmou. "Eles estavam bem, mas depois desta nova ordem, não tenho certeza."

Retorno ao Vaticano

 

O Papa Leão XIII então saudou alguns fiéis presentes antes de retornar ao Vaticano. Ele havia chegado a Castel Gandolfo na noite anterior e ali transcorreu a manhã e o início da tarde, cumprindo suas obrigações em um dia sem audiências programadas.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
09 setembro 2025, 17:13

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão