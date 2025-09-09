"Situação é muito grave", diz Papa sobre ataque de Israel contra o Hamas no Catar

Ao deixar sua residência em Castel Gandolfo, para onde se dirigiu na noite passada, Leão XIV respondeu brevemente às perguntas dos jornalistas sobre o bombardeio em Doha: "Não sabemos para onde as coisas vão. Devemos rezar muito e continuar a trabalhar e insistir na paz." Sobre a ordem de evacuação na Cidade de Gaza, o Pontífice disse que tentou entrar em contato com o pároco: "Não tenho notícias."

Vatican News

"Notícias verdadeiramente graves", afirmou o Papa Leão XIV, referindo-se ao bombardeio israelense em Doha, no Catar, contra alguns líderes do Hamas. O ataque atingiu vários prédios residenciais na capital. O Pontífice foi interpelado por jornalistas em frente à Villa Barberini, sua residência em Castel Gandolfo, onde decidiu passar menos de um dia, de ontem à noite até a tarde desta terça-feira.

Rezar muito e trabalhar pela paz

Parando por alguns instantes com os repórteres aue o aguardavam em frente à entrada principal, enquanto uma longa fila de pessoas aplaudia e gritava seu nome, Leão XIV expressou sua preocupação pelos acontecimentos no Oriente Médio: "Toda a situação é realmente grave", disse ele. "Não sabemos para onde vão as coisas; é sempre grave. Devemos rezar muito e continuar a trabalhar, buscar, insistir na paz."

Ordem de evacuação em Gaza

Em relação à ordem de evacuação imediata de Israel para os moradores da Cidade de Gaza, em antecipação a uma escalada das operações militares, o Papa explicou que tentou entrar em contato com o pároco da Sagrada Família, Pe. Gabriele Romanelli. "Tentei ligar para o pároco agora, mas não tenho notícias", afirmou. "Eles estavam bem, mas depois desta nova ordem, não tenho certeza."

Retorno ao Vaticano

O Papa Leão XIII então saudou alguns fiéis presentes antes de retornar ao Vaticano. Ele havia chegado a Castel Gandolfo na noite anterior e ali transcorreu a manhã e o início da tarde, cumprindo suas obrigações em um dia sem audiências programadas.