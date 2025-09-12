Papa ao presidente da Tutela Minorum: avançar no compromisso contra abusos

Pela primeira vez desde o início do mandato, o arcebispo Thibault Verny foi recebido por Leão XIV, a quem apresentou o Segundo Relatório Anual sobre Políticas e Procedimentos para a Tutela na Igreja. Reafirmado o compromisso da Comissão em continuar a missão que lhe foi confiada pelo Papa Francisco e “enraizar em toda a Igreja uma cultura de prevenção”.

Vatican News

Um primeiro encontro oficial na manhã desta sexta-feira, 12 de setembro, entre o Papa Leão XIV e dom Thibault Verny, arcebispo de Chambéry e presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, nomeado em 15 de julho para liderar o organismo. O Pontífice recebeu o prelado no Palácio Apostólico, acompanhado por dom Luis Manuel Alí Herrera, secretário da Comissão.

Apresentado o Segundo Relatório sobre Políticas e Procedimentos de Tutela

“A audiência – lê-se em um comunicado da Pontifícia Comissão – foi solicitada por dom Verny com o objetivo de expressar pessoalmente sua gratidão ao Santo Padre pela confiança depositada nele com a nomeação e para apresentar o Segundo Relatório Anual sobre Políticas e Procedimentos para a Tutela na Igreja. Esse Relatório, instituído por iniciativa do Papa Francisco em 2022, tem como objetivo avaliar e promover as capacidades de tutela das Igrejas locais e dos institutos religiosos, oferecendo recomendações práticas baseadas nas experiências concretas adquiridas pela Igreja em diferentes contextos. O primeiro Relatório foi apresentado em 29 de outubro de 2024.

“Não” a qualquer forma de abuso

Durante o encontro, explica ainda o comunicado, o arcebispo Verny reiterou o compromisso da Comissão em continuar a missão que lhe foi confiada pelo Papa Francisco através da Praedicate Evangelium, no desenvolvimento de políticas de proteção, na elaboração do Relatório Anual e no apoio às Igrejas locais através da Memorare Initiative. “Com humildade e esperança, a Comissão – afirma o presidente – continua a missão que nos foi confiada, levando adiante a visão do Santo Padre de enraizar em toda a Igreja uma cultura de prevenção que não tolere nenhuma forma de abuso: nem de poder ou autoridade, nem de consciência ou espiritualidade, nem de abuso sexual”.