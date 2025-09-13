Busca

Santa Sé e Vietnã concluem a 12ª reunião do Grupo de Trabalho Conjunto

Durante as conversações, segundo um comunicado conjunto, foram abordados os temas das relações bilaterais e a situação da Igreja Católica no país asiático. Foi também reconhecida “a contribuição da comunidade católica” para o seu desenvolvimento, “em sinal do testemunho evangélico e do compromisso cívico”.

Vatican News

A décima segunda reunião do Grupo de Trabalho Conjunto entre o Vietnã e a Santa Sé foi realizada nesta sexta-feira, 12 de setembro, no Vaticano. O encontro, segundo um comunicado de imprensa, foi presidido por dom Mirosław Wachowski, subsecretário para as Relações com os Estados, chefe da delegação da Santa Sé, e por Le Thi Thu Hang, vice-ministra das Relações Exteriores e chefe da delegação vietnamita. “Durante as conversações”, afirma o documento, as duas partes abordaram o tema das relações bilaterais e a situação da Igreja Católica no Vietnã. Foi também reconhecida “a contribuição da comunidade católica para o desenvolvimento do país, em sinal do testemunho evangélico e do compromisso cívico”.

Satisfação com os progressos alcançados

Tanto a Santa Sé como o Vietnã, diz o comunicado, “expressaram satisfação com os progressos alcançados” após a 11ª reunião, realizada em maio de 2024 em Hanói, capital do país asiático, “lembrando o diálogo constante, as trocas de delegações em diferentes níveis — em particular de alto nível — e as atividades do representante pontifício residente em Hanói, o arcebispo Marek Zalewski”.

Promover ainda mais as relações

Ambas as delegações, continua o documento, “reiteraram a vontade de promover ainda mais as relações através de novos encontros” e concordaram também “em prosseguir com regularidade as reuniões do Grupo de Trabalho Conjunto”. Os trabalhos decorreram num clima “descrito como cordial e marcado pela confiança mútua”.

As audiências com o Papa e na Secretaria de Estado

O comunicado conclui explicando que, durante a estadia no Vaticano, a delegação vietnamita foi recebida pelo Papa Leão XIV. Seguiram-se visitas de cortesia ao cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, e ao arcebispo Paul Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

13 setembro 2025, 12:49

