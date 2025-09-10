Papa pede oração e obras de caridade pelas crianças, vítimas das guerras no mundo
Andressa Collet - Vatican News
O Papa Leão XIV reconheceu a demonstração de fé dos peregrinos que lotaram a Praça São Pedro para a Audiência Geral desta quarta-feira (10/09) mesmo com condições climáticas adversas, num dia que promete seguir chuvoso e com vento. Da sua parte, o Pontífice procurou partilhar a experiência de Deus com os fiéis, refletindo sobre a morte de Jesus na cruz. Leão XIV comentou que os Evangelhos narram que Jesus morre dando um forte grito, que manifesta dor, mas também fé e oferecimento de si mesmo a Deus, uma oração de abandono e também de confiança. E foi o que o Papa pediu, em especial, aos peregrinos da Terra Santa presentes na Audiência Geral:
"Saúdo os fiéis de língua árabe, em particular os provenientes da Terra Santa. Convido a transformar o grito de vocês nos momentos de provação e tribulação em uma oração confiante, porque Deus escuta sempre os seus filhos e responde no momento que considera melhor para nós. Que o Senhor os abençoe a todos e os proteja sempre de todo o mal!"
Dia Nacional das Crianças Polonesas Vítimas da Guerra
Jesus nos ensina a não ter medo de gritar a Deus, recordou o Papa na catequese, seja em oração ou nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esse grito nunca será inútil e nem ficará sem resposta se nascer verdadeiramente do amor, reiterou Leão XIV, ao encorajar os peregrinos poloneses a continuar distribuindo esse amor em forma de ações sociais que contribuam a amenizar o sofrimento vivido sobretudo pelas crianças em meio a contextos de guerra:
A nossa oração pelo clamor da humanidade
O próprio Jesus "não morre em silêncio", disse o Papa na catequese, mas com um grito que "abrange tudo: dor, abandono, fé e oferenda", o "sinal máximo de uma vida que se entrega". Leão XIV recordou, assim, que existem momentos na vida "em que guardar tudo dentro de nós pode nos consumir lentamente. Jesus nos ensina a não ter medo do clamor, desde que seja sincero, humilde e dirigido ao Pai". Ao saudar os peregrinos de língua espanhola, também motivou a nos unirmos a Cristo neste momento de provação da humanidade:
"Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a dar voz aos sofrimentos da humanidade através da nossa oração e de obras concretas de caridade, para que essa voz, unida à de Cristo, possa tornar-se fonte de esperança para todos."
