Papa recorda São Gregório Magno, "o grande" pastor e mestre da fé

"Hoje celebramos a memória litúrgica de São Gregório Magno, cujo corpo repousa na Basílica de São Pedro. Este Papa é chamado de “o grande” pela sua excepcional atividade como pastor e mestre da fé em tempos muito difíceis para a sociedade e para a Igreja: uma “grandeza” que tirava força da confiança em Cristo. Desejo a cada um de vocês que reconheçam no Senhor a única verdadeira força da existência", disse Leão XIV na Audiência Geral desta quarta-feira, 3 de setembro.

Andressa Collet - Vatican News

“Hoje celebramos a festa litúrgica de São Gregório Magno. Peçamos ao Senhor que, em nosso peregrinar por este mundo, pela intercessão deste santo Papa, sejamos capazes de reconhecer com humildade nossa necessidade do amor de Deus e dos nossos irmãos.”

Assim Leão XIV se dirigiu aos peregrinos de língua espanhola, em particular os grupos provenientes da Espanha e da América Latina, durante a Audiência Geral desta quarta-feira (03/09). O Papa fez referência à data de 3 de setembro em que a Igreja recorda São Gregório Magno, reconhecido como Papa e Doutor da Igreja. Foi um pontífice marcado pela profunda sabedoria pastoral e pela delicadeza com que governou o rebanho de Cristo: cuidou da liturgia, favoreceu a vida monástica, rendeu-se ao serviço dos pobres e dos aflitos, e através da ação missionária iniciou a evangelização da Inglaterra.

Quem foi São Gregório Magno

Um dos maiores Papas da história da Igreja, São Gregório Magno (540-604) nasceu em Roma, era de família nobre e deixou uma promissora carreira política - inclusive foi prefeito da cidade - para abraçar a vida monástica, vivendo com simplicidade e oração. Eleito Papa em 590, em meio a tempos de crises políticas e epidemias, conduziu a Igreja com coragem, humildade e sabedoria. Organizou a caridade para os pobres, enviou missionários para a evangelização da Inglaterra e cuidou da liturgia, promovendo a organização dos cantos litúrgicos que, mais tarde, dariam origem ao que conhecemos hoje como canto gregoriano. Por isso, ele é considerado patrono e grande impulsionador desse estilo de canto, que é monofônico, em latim, e voltado exclusivamente para a oração, favorecendo a contemplação durante a liturgia. Lembrado como Patrono dos cantores, músicos, estudantes, professores e poetas litúrgicos, suas obras espirituais e pastorais, cheias de profundidade e simplicidade, continuam iluminando o caminho da fé.

"O grande" pastor e mestre da fé

Ao final da Audiência Geral, ao se dirigir aos fiéis de língua italiana, Leão XIV recordou novamente a figura de São Gregório Magno:

