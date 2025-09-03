Papa recorda São Gregório Magno, "o grande" pastor e mestre da fé
Andressa Collet - Vatican News
Assim Leão XIV se dirigiu aos peregrinos de língua espanhola, em particular os grupos provenientes da Espanha e da América Latina, durante a Audiência Geral desta quarta-feira (03/09). O Papa fez referência à data de 3 de setembro em que a Igreja recorda São Gregório Magno, reconhecido como Papa e Doutor da Igreja. Foi um pontífice marcado pela profunda sabedoria pastoral e pela delicadeza com que governou o rebanho de Cristo: cuidou da liturgia, favoreceu a vida monástica, rendeu-se ao serviço dos pobres e dos aflitos, e através da ação missionária iniciou a evangelização da Inglaterra.
Quem foi São Gregório Magno
Um dos maiores Papas da história da Igreja, São Gregório Magno (540-604) nasceu em Roma, era de família nobre e deixou uma promissora carreira política - inclusive foi prefeito da cidade - para abraçar a vida monástica, vivendo com simplicidade e oração. Eleito Papa em 590, em meio a tempos de crises políticas e epidemias, conduziu a Igreja com coragem, humildade e sabedoria. Organizou a caridade para os pobres, enviou missionários para a evangelização da Inglaterra e cuidou da liturgia, promovendo a organização dos cantos litúrgicos que, mais tarde, dariam origem ao que conhecemos hoje como canto gregoriano. Por isso, ele é considerado patrono e grande impulsionador desse estilo de canto, que é monofônico, em latim, e voltado exclusivamente para a oração, favorecendo a contemplação durante a liturgia. Lembrado como Patrono dos cantores, músicos, estudantes, professores e poetas litúrgicos, suas obras espirituais e pastorais, cheias de profundidade e simplicidade, continuam iluminando o caminho da fé.
"O grande" pastor e mestre da fé
Ao final da Audiência Geral, ao se dirigir aos fiéis de língua italiana, Leão XIV recordou novamente a figura de São Gregório Magno:
"Hoje celebramos a memória litúrgica de São Gregório Magno, cujo corpo repousa na Basílica de São Pedro. Este Papa é chamado de “o grande” pela sua excepcional atividade como pastor e mestre da fé em tempos muito difíceis para a sociedade e para a Igreja: uma “grandeza” que tirava força da confiança em Cristo. Desejo a cada um de vocês que reconheçam no Senhor a única verdadeira força da existência."
