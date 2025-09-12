Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Papa saúda o cantor Pharrell Williams Papa saúda o cantor Pharrell Williams
Papa

Papa: não somos filhos únicos nem sócios, a fraternidade é a resposta à indiferença

A narração bíblica dos irmãos Caim e Abel guiou o forte discurso que o Papa Leão fez aos participantes do III Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana. A pergunta "onde está o teu irmão?" ainda é válida, afirmou o Pontífice, e cabe a todos nós fazê-la diante das vítimas da violência, da pobreza, das mudanças climáticas e hiper conectividade.

Bianca Fraccalvieri - Vatican News

Diante do sofrimento do outro a resposta não pode ser o silêncio!

O Papa Leão fez um intenso discurso ao receber em audiência os participantes do III Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, que se realiza nos dias 12 e 13 de setembro em Roma.

Falando em inglês e italiano, o Pontífice partiu da constatação de que o planeta está marcado por conflitos e divisões, e citando o Papa Francisco, afirmou que a guerra não é o caminho certo para sair dos conflitos.

Para falar de fraternidade, o Santo Padre propôs a narração bíblica sobre Caim e Abel. Por mais antiga e disseminada que seja, a violência de Caim não pode ser tolerada como “normal”, afirmou. Pelo contrário, a norma se encontra na pergunta divina dirigida ao culpado: “Onde está teu irmão?”. “Nesta pergunta está a nossa vocação, a regra, o cânone da justiça. Deus não se vinga de Abel com Caim, mas lhe faz uma pergunta que acompanha todo o caminho da história.”

Esta mesma pergunta, hoje mais do que nunca, deve ser incorporada entre nós como princípio de reconciliação. Reformulada, ressoará assim: “Irmão, irmã, onde você está?”. O Santo Padre então adaptou este questionamento nas várias situações dramáticas da humanidade de hoje:

“Onde você está no comércio das guerras que ceifam a vida dos jovens obrigados às armas, que atingem civis, crianças, mulheres e idosos indefesos, devastam cidades, campos e inteiros ecossistemas, deixando para trás somente escombros e dor?”

“Irmão, irmã, onde você está entre os imigrantes desprezados, detidos e rejeitados, entre os que buscam salvação e esperança e encontram muros e indiferença? Onde você está, irmão, quando os pobres são culpados por sua pobreza, esquecidos e descartados, num mundo que dá mais valor ao lucro das pessoas? Irmão, irmã, onde você está numa vida hiper conectada, mas que a solidão corrói os laços sociais e nos torna estranhos inclusive a nós mesmos?”

A resposta, afirma Leão XIV, não pode ser o silêncio. E parte da resposta é a presença no Vaticano deste grupo oriundo de vários países e religiões, que trabalha com afinco e coragem. “A resposta é a escolha de outra direção de vida, de crescimento, de desenvolvimento.”

Reconhecer que o outro é um irmão, prosseguiu o Pontífice, significa aceitar que não somos filhos únicos nem mesmo sócios, que estão juntos só por interesse. A fraternidade deve ir além dos elos de sangue e dos laços étnicos e se fundamenta na humanidade comum.  

“A fraternidade é o nome mais verdadeiro da proximidade. Significa reencontrar o rosto do outro. E no rosto do pobre, do refugiado, inclusive do adversário, reconhecer o Mistério: para quem crê, é a própria imagem de Deus.”

Assim, a exortação do Santo Padre ao grupo é que consiga identificar percursos, locais e internacionais, que desenvolvam novas formas de caridade social, de alianças entre saberes e de solidariedade entre as gerações, incluindo os pobres não como destinatários de ajuda, mas como sujeitos de discernimento e de palavra.

“Eu os encorajo a prosseguir neste trabalho de semeadura silenciosa”, afirmou Leão. Dele, pode nascer um processo participativo sobre o humano e sobre a fraternidade, fundado não no poder, mas na cura; não no lucro, mas no dom; não na desconfiança, mas na confiança.

“O cuidado, o dom e a confiança não são virtudes do tempo livre: são pilares de uma economia que não mata, mas intensifica e alarga a participação à vida.”

O Pontífice concluiu seu discurso com um agradecimento a todos os envolvidos neste encontro, entre eles os artistas que se exibirão na noite de sábado na Praça São Pedro, e os Prêmios Nobel presentes, que redigiram a Declaração sobre a Fraternidade Humana em junho de 2023.

A terceira edição do encontro se realiza em vários locais sugestivos da cidade de Roma, como o Capitólio, a Fao, a sede da União Europeia, e culminará com um evento internacional na Praça São Pedro com o tenor italiano Andrea Bocelli, Pharrell Williams, o coral gospel Voices of Fire e John Legend. É organizado pela Basílica de São Pedro, pela Fundação Fratelli tutti, pela Associação Be Human e pela Fundação Saint Peter for Humanity. A finalidade desses encontros é interrogar-se sobre o que significa ser humano hoje, numa época marcada por conflitos, solidões, novas formas de pobreza, crise ambiental e desafios relacionados ao progresso tecnológico.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
12 setembro 2025, 13:00

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão