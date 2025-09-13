Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.09.13 Saluto ai Pellegrini delle Diocesi dell'Umbria
Papa

Leão XIV acolhe 6 mil italianos na Basílica de São Pedro em peregrinação jubilar

A grande delegação é proveniente da região italiana da Úmbria, "coração verda Itália, tesouro de arte, terra de santos e santas", disse o Papa na sua saudação. Rodeados por essa beleza, Leão XIV encorajou os peregrinos a apreciá-la e amá-la, deixando "que ela lhes fale de Deus e tornem-se, por sua vez, anunciadores dela. Convido-os a viver assim também esta Eucaristia: gratos, unidos, atentos, maravilhados e prontos para partir do Altar como missionários do amor e da paz".

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV fechou a série de 8 audiências na manhã deste sábado (13/09) ao acolher cerca de 6 mil peregrinos provenientes das dioceses da região italiana da Úmbria. A grande delegação veio a Roma para o Jubileu da Esperança, símbolo de "um itinerário espiritual importante de conversão e renovação", um gesto muito maior que o próprio "sinal físico do caminho", disse o Pontífice em sua calorosa saudação aos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis que "percorreram juntos um trecho do percurso, rezando e meditando; atravessaram a Porta Santa, cuja passagem, no perdão, marcou para cada um de vocês o início de uma vida nova". Na sequência, lembrou ainda o Papa, na celebração da Eucaristia, os peregrinos irão oferecer ao Senhor "tudo o que são e tudo o que têm, unidos pelo Espírito em um único Corpo".

A saudação do Papa aos 6 mil peregrinos na Basílica de São Pedro
A saudação do Papa aos 6 mil peregrinos na Basílica de São Pedro   (@Vatican Media)

Fiéis do coração verde da Itália, como Acutis

"Vocês vêm de uma região belíssima sob muitos aspectos: coração verde da Itália, com a sua natureza exuberante; tesouro de arte, com suas vilas e suas tradições; terra de santos e santas. Cada uma de suas comunidades poderia contar uma história única nesse sentido, evocando nomes bem conhecidos e histórias menos conhecidas. Vê-los aqui juntos faz pensar precisamente na beleza do Corpo de Cristo em sua harmonia colorida. A ela remetem as paisagens das suas terras, nas quais a criação se funde com a obra do homem e a arte e a natureza se complementam mutuamente."

Mas, acima de tudo, continuou o Papa, é uma região que testemunha "séculos de santidade" por onde passaram "místicos e penitentes, poetas e teólogos, anacoretas silenciosos, mulheres cheias de fé e de coragem, jovens entusiastas, que de época em época transmitiram a mesma herança maravilhosa: o Evangelho de Jesus". Leão XIV disse que seria até difícil fazer citações, porque deixaria de mencionar alguns, mas lembrou que, "justamente do rio de bondade" da Úmbria veio a inspiração e a força de Carlo Acutis, o "jovem santo que foi canonizado no domingo passado". 

Na saudação, Leão XIV falou da beleza da Úmbria, coração verde da Itália
Na saudação, Leão XIV falou da beleza da Úmbria, coração verde da Itália   (@VATICAN MEDIA)

Ao final da saudação, Leão XIV recordou São Paulo VI e o seu conceito de beleza, "aquele fruto precioso que resiste ao desgaste do tempo", "une gerações" e é tão necessário neste mundo para "não se afundar no desespero":

“Vocês estão rodeados por ela, sob vários aspectos: apreciem-na, amem-na, deixem que ela lhes fale de Deus e tornem-se, por sua vez, anunciadores dela. Convido-os a viver assim também esta Eucaristia: gratos, unidos, atentos, maravilhados e prontos para partir do Altar como missionários do amor e da paz.”

O encontro com os peregrinos foi na manhã deste sábado, 13 de setembro
O encontro com os peregrinos foi na manhã deste sábado, 13 de setembro   (@Vatican Media)

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
13 setembro 2025, 12:40

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão