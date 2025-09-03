Busca

2024.08.09 Vaticano Piazza San Pietro Petersdom Petersplatz
Papa se encontra com os presidentes Herzog, de Israel, e Nawrocki, da Polônia

A Sala de Imprensa da Santa Sé anunciou nesta terça-feira (02/09) os próximos encontros no Vaticano entre Leão XIV e os dois chefes de Estado.

Nesta quinta-feira, 4 de setembro, às 10h da hora local, Leão XIV irá se encontrar com o presidente israelense Isaac Herzog, de 64 anos, no cargo de chefe de Estado desde 2021. Posteriormente, a reunião segue com o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin. A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta terça-feira (02/09).

Este é o segundo encontro entre o Papa e Herzog, que esteve no Vaticano por ocasião da missa de início do pontificado de Leão XIV, em 18 de maio deste ano. Já a primeira audiência da sexta-feira, 5 de setembro, às 11h, será com o presidente polonês Karol Nawrocki, de 42 anos, no cargo desde o início de agosto.

