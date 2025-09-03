Proximidade do Papa ao povo do Sudão e apelo a pôr fim à crise humanitária no país

Ao término da audiência geral desta quarta-feira, Leão XIV expressou sua proximidade à população sudanesa, particularmente, de Tarasin, atingida por um deslizamento de terra que deixou mais de mil mortos e lançou um apelo à comunidade internacional a pôr fim à catástrofe humanitária no país africano

Raimundo de Lima – Vatican News

Ao final da audiência geral desta quarta-feira, 03 de setembro, realizada na Praça São Pedro, o Santo Padre manifestou sua proximidade aos sudaneses, particularmente, de Tarasin, na região central de Darfur, atingidos por um terrível deslizamento de terra que provocou mais de mil mortos. Trata-se de uma tragédia que transcende as fronteiras da região. O Pontífice dirigiu um veemente apelo à comunidade internacional a fim de contrastar a catástrofe humanitária em curso, pedindo também o início de um diálogo que ponha fim ao conflito existente no país africano:

Notícias trágicas chegam do Sudão, particularmente de Darfur. Em El Fasher, inúmeros civis estão aprisionados na cidade, vítimas da fome e da violência. Em Tarasin, um deslizamento de terra devastador causou inúmeras mortes, deixando para trás dor e desespero. E, como se não bastasse, a disseminação do cólera ameaça centenas de milhares de pessoas já exaustas. Faço-me mais do que nunca próximo do povo sudanês, especialmente de suas famílias, crianças e pessoas deslocadas. Rezo por todas as vítimas. Faço um premente apelo aos responsáveis ​​e à comunidade internacional para que garantam a existência de corredores humanitários e implementem uma resposta coordenada para deter esta catástrofe humanitária. É hora de iniciar um diálogo sério, sincero e inclusivo entre as partes para pôr fim ao conflito e restaurar a esperança, a dignidade e a paz ao povo do Sudão.

Darfur, o local do deslizamento de terra (AFP or licensors)

Telegrama de pesar do Papa na terça-feira

Já no dia anterior, esta terça-feira, o Pontífice manifestara em um telegrama seu pesar pela tragédia, assegurando a todos aqueles que foram atingidos sua proximidade espiritual. Rezando em particular pelo descanso eterno dos falecidos, por aqueles que choram a sua perda e pelo resgate das muitas pessoas ainda desaparecidas, o Papa encorajou as autoridades civis e à equipe de emergência em seus contínuos trabalhos de socorro. Leão XIV concluiu a mensagem invocando ao país consolo e bênção divina.

Pedido de orações do Santo Padre

Precedentemente ao apelo de hoje, já na saudação aos vários grupos de fiéis e peregrinos presentes na audiência geral, o Papa manifestara sua proximidade aos sudaneses, pedindo orações, ressaltando que mesmo em meio às tragédias, nunca devemos perder a esperança no amor de Deus por nós:

“Peço a todos que se unam a mim na oração pelas pessoas afetadas pelos recentes deslizamentos de terra nas montanhas Marra, no Sudão. Peçamos ao Todo-Poderoso que conceda a paz eterna a todos os que faleceram, bem como consolo e força aos seus entes queridos. Mesmo em meio a tais tragédias, que nunca percamos a esperança no amor de Deus por nós.”