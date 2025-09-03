Proximidade do Papa ao povo do Sudão e apelo a pôr fim à crise humanitária no país
Raimundo de Lima – Vatican News
Ao final da audiência geral desta quarta-feira, 03 de setembro, realizada na Praça São Pedro, o Santo Padre manifestou sua proximidade aos sudaneses, particularmente, de Tarasin, na região central de Darfur, atingidos por um terrível deslizamento de terra que provocou mais de mil mortos. Trata-se de uma tragédia que transcende as fronteiras da região. O Pontífice dirigiu um veemente apelo à comunidade internacional a fim de contrastar a catástrofe humanitária em curso, pedindo também o início de um diálogo que ponha fim ao conflito existente no país africano:
Notícias trágicas chegam do Sudão, particularmente de Darfur. Em El Fasher, inúmeros civis estão aprisionados na cidade, vítimas da fome e da violência. Em Tarasin, um deslizamento de terra devastador causou inúmeras mortes, deixando para trás dor e desespero. E, como se não bastasse, a disseminação do cólera ameaça centenas de milhares de pessoas já exaustas. Faço-me mais do que nunca próximo do povo sudanês, especialmente de suas famílias, crianças e pessoas deslocadas. Rezo por todas as vítimas. Faço um premente apelo aos responsáveis e à comunidade internacional para que garantam a existência de corredores humanitários e implementem uma resposta coordenada para deter esta catástrofe humanitária. É hora de iniciar um diálogo sério, sincero e inclusivo entre as partes para pôr fim ao conflito e restaurar a esperança, a dignidade e a paz ao povo do Sudão.
Telegrama de pesar do Papa na terça-feira
Já no dia anterior, esta terça-feira, o Pontífice manifestara em um telegrama seu pesar pela tragédia, assegurando a todos aqueles que foram atingidos sua proximidade espiritual. Rezando em particular pelo descanso eterno dos falecidos, por aqueles que choram a sua perda e pelo resgate das muitas pessoas ainda desaparecidas, o Papa encorajou as autoridades civis e à equipe de emergência em seus contínuos trabalhos de socorro. Leão XIV concluiu a mensagem invocando ao país consolo e bênção divina.
Pedido de orações do Santo Padre
Precedentemente ao apelo de hoje, já na saudação aos vários grupos de fiéis e peregrinos presentes na audiência geral, o Papa manifestara sua proximidade aos sudaneses, pedindo orações, ressaltando que mesmo em meio às tragédias, nunca devemos perder a esperança no amor de Deus por nós:
