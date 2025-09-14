Feliz aniversário, Papa Leão XIV, com os parabéns do mundo pelos 70 anos

Vatican News

Mensagens de felicitações estão chegando de todo o mundo para Leão XIV, que neste domingo, 14 de setembro, completa 70 anos. Em nome do povo italiano, juntamente com "sinceros votos de bem-estar espiritual e pessoal", o presidente da Itália, Sergio Mattarella, envia os parabéns. Em mensagem, o chefe de Estado destaca os “apelos urgentes” do Pontífice “para que cesse o fogo e se retome o caminho do diálogo, para o bem comum dos povos”, em um momento em que “cresceu o temor de que o mundo esteja caminhando por uma encruzilhada perigosa, animada por uma lógica difundida de prevaricação e cada vez mais marcada por conflitos lacerantes”. “A pagar todos os dias um tributo intolerável de sangue e destruição são sobretudo muitos milhares de vítimas civis”, escreve Mattarella, acrescentando que “diante de tais inquietações, as mulheres e os homens de boa vontade sentem com urgência a necessidade de paz e justiça” e que “de todos os continentes se olha com viva esperança” para as palavras do Papa. O presidente da República Italiana, citando Santo Agostinho, que afirmou que “os tempos somos nós”, ressalta que cabe a todos, “e em particular àqueles que ocupam cargos públicos”, empenhar-se “para que as circunstâncias melhorem, reabrindo horizontes de diálogo, justiça e proteção concreta da dignidade de cada pessoa”, e assegura a Leão XIV a colaboração do Estado italiano em sua “alta missão apostólica”.

Os votos da Conferência Episcopal Italiana

Por parte da Conferência Episcopal Italiana, chegam ao Papa “os mais fervorosos votos das Igrejas na Itália”, com orações “de louvor e agradecimento pelo seu ministério”. Agradecendo ao Pontífice “pelo espírito paterno” com que “acompanha” e “exorta” a Igreja italiana, os bispos unem-se a ele “na invocação por uma ‘paz desarmada e desarmante’ em todas as situações de conflito que ensanguentam vastas áreas do planeta”, enquanto continuam a se aproximar “das populações provadas pelo sofrimento com ações de solidariedade e promoção humana” e desejam “que a unidade de intenções, de vozes e de orações que se elevam de todo o mundo para implorar soluções de paz possam ser ouvidas em breve”.

O carinho da diocese de Roma

“Por ocasião do seu aniversário, toda a sua diocese se une ao senhor na gratidão ao Pai pelo dom da vida”, é a mensagem do cardeal vigário Baldassare Reina em nome da diocese de Roma. “Receba nossas orações e nosso carinho pelo que o senhor faz todos os dias, com dedicação incansável, a serviço da Igreja universal a partir da Igreja de Roma” , continua o cardeal, que, juntamente com a diocese de Roma, compartilhando as preocupações do Papa “especialmente pelos muitos cenários de guerra que ensanguentam o mundo”, deseja “que possa realizar o que seu coração deseja e continuar a semear esperança para os homens e mulheres de nosso tempo”.