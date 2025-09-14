"Parece que vocês sabem que hoje faço 70 anos", disse Leão XIV

O Pontífice foi tomado pela emoção com os cerca de 30 mil peregrinos na Praça São Pedro que neste domingo (14/09), além das tradicionais bandeiras das nações, levaram faixas, cartazes e balões comemorativos ao seu aniversário de 70 anos. Inclusive uma delegação de 200 pessoas do Peru veio a Roma para perpetuar a celebração da festa do "Señor Cautivo". Dos EUA, um bolo de aniversário e da parte das crianças do Hospital Pediátrico do Papa, desenhos coloridos.

Andressa Collet - Vatican News

“Caríssimos, parece que vocês sabem que hoje eu faço 70 anos. Dou graças ao Senhor, aos meus pais; e agradeço a todos que se lembraram de mim na oração. Muito obrigado a todos! Obrigado!”

Visivelmente emocionado, ao final da oração mariana do Angelus deste domingo (14/09), o Papa Leão XIV agradeceu o afeto dos peregrinos pelo seu aniversário. Na Praça São Pedro com temperaturas agradáveis de final de verão, cerca de 30 mil fiéis munidos de bandeiras de diferentes nações, também levaram cartazes e faixas comemorativas ao aniversário do Pontífice, além de cartões e balões que confirmavam os 70 anos comemorados neste 14 de setembro. Data em que a Igreja também celebra a Exaltação da Santa Cruz e, a diocese peruana de Chiclayo, a festa do "Señor Cautivo".

A delegação do Peru trouxe uma grande faixa para recordar o aniversário de Prevost (@VATICAN MEDIA)

De fato, além do Pontífice recordar a presença de peregrinos da própria Itália e provenientes de vários outros países - como do Chile, da Tanzânia e da República Tcheca, Leão XIV saudou da janela do Palácio Apostólico ao final do Angelus, "os peruanos da Associação Religiosa Jesús Nazareno Cautivo". Todos os anos, a imagem de “Jesús Nazareno Cautivo” (Cristo Prisioneiro) é celebrada na cidade de Monsefú, da diocese de Chiclayo, onde nasceu a devoção no século XVI.

Quando era bispo de Chiclayo, Robert Prevost costumava celebrar a missa do dia 14 de setembro na Paróquia de São Pedro em Monsefú, coincidindo, assim, a data do aniversário e da festa local. Neste ano, a imagem do Cristo Prisioneiro (uma estátua de madeira representando Cristo com a coroa de espinhos e acorrentado) veio até Roma para celebrar em pleno Vaticano e com uma delegação de cerca de 200 pessoas.

Os parabéns pelos 70 anos com bolo e desenhos

O aniversário do Papa neste domingo (14/09), chegou a ser comemorado antecipadamente um dia antes: Leão XIV ganhou um bolo, entre os presentes oferecidos pelo novo embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Brian Francis Burch, que apresentou as credenciais no Vaticano.

Já das crianças internadas no Hospital Pediátrico do Papa, o Bambino Gesù, vieram o carinho e a proximidade dos pequenos pacientes em formato de desenhos coloridos produzidos na ludoteca da instiuição. Os presentes retratam o desejo expresso pelo Pontífice desde o dia da sua eleição: paz para todos e em todo o mundo. São desenhos feitos por crianças de diferentes nacionalidades, religiões e culturas, que contam com o apoio de Leão XIV para encontrar os caminhos do diálogo: “fiquem tranquilos, eu cuido disso”, afirma Leão em um dos desenhos, agitando a bandeira da paz, entre uma pomba com um ramo de oliveira e a Basílica de São Pedro colorida de branco e amarelo como a bandeira do Vaticano.