2025.09.14 Angelus
Leão XIV: que os 60 anos do Sínodo dos Bispos renovem a missão da Igreja

Após a oração do Angelus deste domingo (14/09), o Pontífice recorda a recorrência da instituição permanente desejada por Paulo VI em 15 de setembro de 1965. “Uma intuição profética", cuja comemoração “espero que suscite um renovado compromisso pela unidade”, disse o Papa.

Daniele Piccini - Vatican News

"Amanhã se comemora o aniversário de 60 anos da instituição do Sínodo dos Bispos, uma intuição profética de São Paulo VI, para que os bispos pudessem exercer ainda mais e melhor a comunhão com os Sucessores de Pedro". Com essas palavras, pronunciadas neste domingo (14/09) ao final da oração do Angelus, da janela do Palácio Apostólico, o Papa Leão XIV recorda os 60 anos da instituição por Papa Montini do Sínodo dos Bispos, um aniversário que será celebrado nesta segunda-feira, 15 de setembro. Recordando a iniciativa de Paulo VI de 15 de setembro de 1965, o Pontífice deseja “que esta recorrência suscite um renovado compromisso pela unidade, pela sinodalidade e pela missão da Igreja”.

Prolongar o espírito da experiência conciliar

O Sínodo dos Bispos foi instituído pelo Papa Paulo VI em 15 de setembro de 1965, em resposta a um pedido expresso pelos Padres do Concílio Vaticano II de manter vivo o espírito da experiência conciliar, inaugurada em 11 de outubro de 1962 por Papa João XXIII e que teve prosseguimento após a sua morte (ocorrida em 3 de junho de 1963), pelo Papa Montini, que a continuou e presidiu até o encerramento, em 8 de dezembro de 1965.

O Motu Proprio Apostolica sollicitudo

Ainda durante o Concílio Vaticano II, na manhã de 15 de setembro de 1965, no início da 128ª Congregação Geral, dom Pericle Felici, secretário-geral do Concílio, anunciou a promulgação do Motu Proprio “Apostolica sollicitudo”, com o qual o Sínodo dos Bispos foi oficialmente e permanentemente instituído.

Caminhar juntos

O significado original da palavra grega syn-hodos é “caminhar juntos”. O Sínodo, como disse João Paulo II, é “uma expressão particularmente frutífera e o instrumento da colegialidade episcopal”. Ou seja, é um lugar de encontro dos bispos entre si e com o Papa, um lugar onde se compartilham informações e experiências, com o objetivo comum de encontrar soluções pastorais universalmente válidas. O Sínodo dos Bispos é, portanto, uma assembleia de representantes do episcopado católico que ajuda o Papa no governo da Igreja universal.

14 setembro 2025, 13:00

