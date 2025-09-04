Lisboa, Leão XIV: às famílias em luto, a força da esperança cristã

Em telegrama assinado pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Parolin, o Papa expressa sua "proximidade espiritual" a todos os afetados pelo acidente do Elevador da Glória. Segundo os bombeiros, a causa do acidente ocorrido no centro da capital portuguesa na noite de quarta-feira, 3 de setembro, pode ter sido um cabo rompido. Governo decreta dia de luto nacional em Portugal.

Filomeno Lopes - Vatican News

O Papa Leão XIV, enviou ao Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Rui Manuel de Sousa Valério, um telegrama assinado pelo Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, pelas vítimas do acidente ocorrido nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, na capital portuguesa, Lisboa.

O Sumo Pontífice, lê-se no telegrama, informado da triste notícia do acidente ocorrido ontem em Lisboa do qual se registram várias vítimas mortais e feridos, pede e a Vossa Excelência que transmita às famílias enlutadas sentidas condolências, bem como sua proximidade espiritual.

Ao mesmo tempo, o Santo Padre, sublinha o cardeal Parolin, implora do céu o completo restabelecimento dos feridos, e a força da esperança cristã para quantos foram atingidos por esse desastre.

O Santo Padre, conclui a mensagem do telegrama, lembra ainda com especial gratidão aqueles que trabalharam nas operações de socorro e a todos, especialmente aos familiares dos falecidos, concede uma reconfortante benção apostólica.