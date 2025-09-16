Busca

Busca

Busca

ptportuguês
FILE PHOTO: People attend a vigil for Charlie Kirk in Utah
Papa

Leão XIV reza por Charlie Kirk e familiares

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, confirma que, durante a conversa do último sábado (13/09) com o novo embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, o Pontífice assegurou rezar pelo ativista dos Estados Unidos assassinado em 10 de setembro e pela sua família.

Vatican News

“O Papa confirmou que reza por Charlie Kirk” e pela “sua esposa e seus filhos”. A declaração de Leão XIV foi dada durante a audiência do último sábado (13/09) no Vaticano com o novo embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Brian Burch, por ocasião da apresentação das cartas credenciais. Charlie Kirk, ativista político, foi assassinado em 10 de setembro.

A informação foi dada pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em resposta a alguns jornalistas. O Pontífice, acrescentou Bruni, “disse estar preocupado com a violência política e falou da necessidade de se abster da retórica e das instrumentalizações que levam à polarização e não ao diálogo”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
16 setembro 2025, 16:07

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão