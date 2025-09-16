Leão XIV reza por Charlie Kirk e familiares

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, confirma que, durante a conversa do último sábado (13/09) com o novo embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, o Pontífice assegurou rezar pelo ativista dos Estados Unidos assassinado em 10 de setembro e pela sua família.

Vatican News

“O Papa confirmou que reza por Charlie Kirk” e pela “sua esposa e seus filhos”. A declaração de Leão XIV foi dada durante a audiência do último sábado (13/09) no Vaticano com o novo embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Brian Burch, por ocasião da apresentação das cartas credenciais. Charlie Kirk, ativista político, foi assassinado em 10 de setembro.

A informação foi dada pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em resposta a alguns jornalistas. O Pontífice, acrescentou Bruni, “disse estar preocupado com a violência política e falou da necessidade de se abster da retórica e das instrumentalizações que levam à polarização e não ao diálogo”.