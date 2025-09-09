Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.06.17 Vescovi della CEI
Papa

Com o Papa, 192 bispos de recente nomeação que participam de cursos de formação

A audiência com o Pontífice será realizada na quinta-feira, 11 de setembro, na Sala do Sínodo. O curso de formação promovido pelo Dicastério para a Evangelização teve início em 4 de setembro, com a participação de 78 prelados de recente nomeação. Já o curso organizado pelo Dicastério para os Bispos, começou em 3 de setembro, com 114 participantes. Os participantes passaram juntos pela Porta Santa em 6 de setembro.

Vatican News

Na manhã de quinta-feira, 11 de setembro, na Sala Sinodal, Leão XIV receberá no Vaticano cento e noventa e dois bispos dos cinco continentes que, desde 3 de setembro, participam de cursos de formação promovidos pelo Dicastério para a Evangelização (Seção para a Primeira Evangelização e Novas Igrejas Particulares) e pelo Dicastério para os Bispos.

Formação pastoral

 

O curso organizado pelo Dicastério para os Bispos, intitulado "Testemunhas e anunciadores da Esperança fundada em Cristo", começou em 3 de setembro e terminará na quinta-feira, 11. A ocasião para a formação tem lugar na Sala do Sínodo, no Vaticano, e é destinada a bispos nomeados no último ano.

O curso está articulado em uma série de encontros sobre temas que podem ser úteis para a atividade pastoral e administrativa, bem como para a reflexão pessoal e comunitária em suas dioceses. São ministrados por superiores da Cúria Romana e por personalidades eclesiásticas e não eclesiásticas, especialistas em suas respectivas áreas de competência.

Foco na Interculturação

 

O curso de formação para novos bispos, organizado pelo Dicastério para a Evangelização (Seção para a Primeira Evangelização e Novas Igrejas Particulares), teve início na manhã de quinta-feira, 4 de setembro. Na sexta-feira, 5 de setembro, o foco foi sobre as necessidades urgentes da inculturação, enquanto no sábado, 6 de setembro, os prelados passaram pela Porta Santa, participaram da Missa Jubilar e veneraram as relíquias do Apóstolo na Basílica de São Pedro. No domingo, todos os prelados participaram da Missa solene de Canonização dos Beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.

Dias compartilhados

 

Os participantes dos dois cursos passaram juntos alguns dias. No dia 6 de setembro, passaram pela Porta Santa da Basílica de São Pedro. E nos dias 8 e 9 de setembro, hospedados na Pontifícia Universidade Urbaniana, a conclusão do encontro com uma reflexão do dcrdeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, sobre "A Ação da Santa Sé em um mundo globalizado em favor da esperança e da paz". Tal iniciativa pretende ser um momento de colegialidade, conhecimento recíproco e oportunidade para a construção de laços entre diferentes Igrejas locais.

Uma oportunidade de encontro e estudo

 

Especificamente, 78 bispos se inscreveram no curso do Dicastério para a Evangelização, enquanto 114 participam do curso organizado pelo Dicastério dos Bispos. Entre estes últimos, encontram-se cinco bispos de Igrejas Católicas Orientais e cinco bispos recém-ordenados que ocupam cargos na Cúria Romana. Os cursos de formação para bispos recém-nomeados tornaram-se uma constante na programação de setembro da Cúria Romana.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
09 setembro 2025, 17:51

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão