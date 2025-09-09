Com o Papa, 192 bispos de recente nomeação que participam de cursos de formação
Vatican News
Na manhã de quinta-feira, 11 de setembro, na Sala Sinodal, Leão XIV receberá no Vaticano cento e noventa e dois bispos dos cinco continentes que, desde 3 de setembro, participam de cursos de formação promovidos pelo Dicastério para a Evangelização (Seção para a Primeira Evangelização e Novas Igrejas Particulares) e pelo Dicastério para os Bispos.
Formação pastoral
O curso organizado pelo Dicastério para os Bispos, intitulado "Testemunhas e anunciadores da Esperança fundada em Cristo", começou em 3 de setembro e terminará na quinta-feira, 11. A ocasião para a formação tem lugar na Sala do Sínodo, no Vaticano, e é destinada a bispos nomeados no último ano.
O curso está articulado em uma série de encontros sobre temas que podem ser úteis para a atividade pastoral e administrativa, bem como para a reflexão pessoal e comunitária em suas dioceses. São ministrados por superiores da Cúria Romana e por personalidades eclesiásticas e não eclesiásticas, especialistas em suas respectivas áreas de competência.
Foco na Interculturação
O curso de formação para novos bispos, organizado pelo Dicastério para a Evangelização (Seção para a Primeira Evangelização e Novas Igrejas Particulares), teve início na manhã de quinta-feira, 4 de setembro. Na sexta-feira, 5 de setembro, o foco foi sobre as necessidades urgentes da inculturação, enquanto no sábado, 6 de setembro, os prelados passaram pela Porta Santa, participaram da Missa Jubilar e veneraram as relíquias do Apóstolo na Basílica de São Pedro. No domingo, todos os prelados participaram da Missa solene de Canonização dos Beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.
Dias compartilhados
Os participantes dos dois cursos passaram juntos alguns dias. No dia 6 de setembro, passaram pela Porta Santa da Basílica de São Pedro. E nos dias 8 e 9 de setembro, hospedados na Pontifícia Universidade Urbaniana, a conclusão do encontro com uma reflexão do dcrdeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, sobre "A Ação da Santa Sé em um mundo globalizado em favor da esperança e da paz". Tal iniciativa pretende ser um momento de colegialidade, conhecimento recíproco e oportunidade para a construção de laços entre diferentes Igrejas locais.
Uma oportunidade de encontro e estudo
Especificamente, 78 bispos se inscreveram no curso do Dicastério para a Evangelização, enquanto 114 participam do curso organizado pelo Dicastério dos Bispos. Entre estes últimos, encontram-se cinco bispos de Igrejas Católicas Orientais e cinco bispos recém-ordenados que ocupam cargos na Cúria Romana. Os cursos de formação para bispos recém-nomeados tornaram-se uma constante na programação de setembro da Cúria Romana.
