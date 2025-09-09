Com o Papa, 192 bispos de recente nomeação que participam de cursos de formação

A audiência com o Pontífice será realizada na quinta-feira, 11 de setembro, na Sala do Sínodo. O curso de formação promovido pelo Dicastério para a Evangelização teve início em 4 de setembro, com a participação de 78 prelados de recente nomeação. Já o curso organizado pelo Dicastério para os Bispos, começou em 3 de setembro, com 114 participantes. Os participantes passaram juntos pela Porta Santa em 6 de setembro.

Vatican News

Na manhã de quinta-feira, 11 de setembro, na Sala Sinodal, Leão XIV receberá no Vaticano cento e noventa e dois bispos dos cinco continentes que, desde 3 de setembro, participam de cursos de formação promovidos pelo Dicastério para a Evangelização (Seção para a Primeira Evangelização e Novas Igrejas Particulares) e pelo Dicastério para os Bispos.

Formação pastoral

O curso organizado pelo Dicastério para os Bispos, intitulado "Testemunhas e anunciadores da Esperança fundada em Cristo", começou em 3 de setembro e terminará na quinta-feira, 11. A ocasião para a formação tem lugar na Sala do Sínodo, no Vaticano, e é destinada a bispos nomeados no último ano.

Em evidência 08/09/2025 O testemunho do cardeal Schönborn aos bispos de recente nomeção: o pastor pertence ao seu rebanho “Levei anos para me libertar de preconceitos vinculados a rótulos como: esquerda-direita, tradicionalista-progressista, por mim - contra mim... Consegui, aos poucos, deixar de lado ...

O curso está articulado em uma série de encontros sobre temas que podem ser úteis para a atividade pastoral e administrativa, bem como para a reflexão pessoal e comunitária em suas dioceses. São ministrados por superiores da Cúria Romana e por personalidades eclesiásticas e não eclesiásticas, especialistas em suas respectivas áreas de competência.

Foco na Interculturação

O curso de formação para novos bispos, organizado pelo Dicastério para a Evangelização (Seção para a Primeira Evangelização e Novas Igrejas Particulares), teve início na manhã de quinta-feira, 4 de setembro. Na sexta-feira, 5 de setembro, o foco foi sobre as necessidades urgentes da inculturação, enquanto no sábado, 6 de setembro, os prelados passaram pela Porta Santa, participaram da Missa Jubilar e veneraram as relíquias do Apóstolo na Basílica de São Pedro. No domingo, todos os prelados participaram da Missa solene de Canonização dos Beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.

Em evidência 06/09/2025 Cardeal Tagle aos novos bispos: guardiões, não donos do “rebanho que é de Deus” Pronunciamento do cardeal Luis Antonio Tagle na abertura do Curso de Formação para os novos Bispos: “É Deus que tem plena confiança em vocês, através da Igreja e, de modo ...

Dias compartilhados

Os participantes dos dois cursos passaram juntos alguns dias. No dia 6 de setembro, passaram pela Porta Santa da Basílica de São Pedro. E nos dias 8 e 9 de setembro, hospedados na Pontifícia Universidade Urbaniana, a conclusão do encontro com uma reflexão do dcrdeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, sobre "A Ação da Santa Sé em um mundo globalizado em favor da esperança e da paz". Tal iniciativa pretende ser um momento de colegialidade, conhecimento recíproco e oportunidade para a construção de laços entre diferentes Igrejas locais.

Uma oportunidade de encontro e estudo

Especificamente, 78 bispos se inscreveram no curso do Dicastério para a Evangelização, enquanto 114 participam do curso organizado pelo Dicastério dos Bispos. Entre estes últimos, encontram-se cinco bispos de Igrejas Católicas Orientais e cinco bispos recém-ordenados que ocupam cargos na Cúria Romana. Os cursos de formação para bispos recém-nomeados tornaram-se uma constante na programação de setembro da Cúria Romana.