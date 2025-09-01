Leão XIV: que a Ucrânia mantenha a esperança viva todos os dias

O Papa convida a rezar pelo dom da paz para o país europeu devastado pela guerra, em sua carta ao cardeal Sepe, que representará o Papa, em 6 de setembro, nas celebrações do aniversário de 650 anos da criação da Metropolia de Halić, em Lviv.

Vatican News

Mesmo no vocabulário aparentemente formal e não imediatamente decifrável do latim, vibra o coração da solidariedade de Leão XIV pela Ucrânia. Na carta enviada ao cardeal Crescenzio Sepe, nomeado em julho passado como seu enviado especial às celebrações que a cidade de Lviv reservará no próximo dia 6 de setembro aos 650 anos da criação da Metropolia de Halić - mais tarde denominada Lviv dos Latinos e parte da Igreja Católica Romana de rito latino - o Papa sublinha em uma passagem o desejo de que o arcebispo emérito de Nápoles seja portador do amor e da “proximidade” do Pontífice “a todos os fiéis cristãos e às pessoas de boa vontade” que participarão do evento.

Caridade atenta na família e na sociedade

"Neste momento tão difícil que a Ucrânia está vivendo", Leão XIV convida os fiéis ucranianos a guardarem "o preceito da caridade com ainda mais atenção, tanto na família como nas situações públicas", e a "cultivarem uma viva esperança cristã na vida quotidiana", pedindo "fervorosamente a Deus o dom da paz".

A Sala de Imprensa da Santa Sé especifica que uma delegação guiada pelo cardeal Sepe participará da cerimônia, que terá lugar na Catedral de Nossa Senhora da Assunção, em Lviv. A delegação incluirá o monsenhor Andrzej Legowicz, secretário particular do arcebispo latino de Lviv, e o padre Roman Broda, professor do Seminário Metropolitano e responsável do Escritório Litúrgico da mesma arquidiocese ucraniana.