O Papa na Festa das Famílias no Vaticano O Papa na Festa das Famílias no Vaticano  (@Vatican Media)
Papa

O Papa na Festa das Famílias no Vaticano: “hoje precisamos do seu testemunho”

Leão XIV na praça do Governatorato para saudar as numerosas crianças e seus pais, funcionários do Vaticano, no evento anual dedicado a eles. “Celebramos a alegria de ser família, de estarmos todos unidos”. Agradecimento às mães e aos pais: “Obrigado pelo que fazem, às vezes com sacrifício”. No final fotos, abraços e bênçãos.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Bolhas de sabão, malabaristas, escorregadores infláveis, barracas de comida e espaços para desenhos e cores, jogos e música ao vivo. Mas a maior atração para as muitas crianças foi ele: o Papa Leão XIV, que veio saudar as centenas de famílias de funcionários da Cidade do Vaticano reunidas no final da tarde deste sábado, 6 de setembro, na praça em frente ao Governatorato para a Festa das Famílias. Um evento que se realiza há alguns anos e que se tornou cada vez mais multifacetado e colorido. Prevista para maio deste ano, a Festa foi adiada para o início de setembro. Centenas de mães e pais se reuniram com seus filhos – a maioria dos quais frequentou o Centro de Verão no Vaticano no último verão – para o evento. Um evento que se tornou um acontecimento com a aparição do Papa Leão. Saindo pela porta principal do Governatorato - após o sinal dado por padre Franco Fontana, o sacerdote salesiano coordenador dos capelães das Direções e dos Escritórios centrais do mesmo organismo - o Pontífice, ao microfone, saudou as muitas crianças que o receberam com gritos, aplausos e coros.

Leão XIV na Festa das Famílias
Leão XIV na Festa das Famílias   (@Vatican Media)

“Sejamos todos a família de Deus”

“Olá! Boa noite! Que bom estar todos juntos, especialmente nesta festa das famílias! É muito bom ver todos vocês, crianças: um aplauso para todos vocês!”, começou o Papa. “Assim como a mamãe e o papai amam vocês, também quando estamos todos reunidos assim, nós nos amamos de verdade, porque formamos todos a família de Deus, com nosso irmão, nosso melhor amigo Jesus”, disse o Papa Leão, sorrindo para a plateia de adolescentes, crianças e até alguns bebês.  “Com o coração aberto assim, queremos viver este momento tão bonito”, acrescentou e destacou “a alegria de ser família, a alegria de estarmos todos unidos, de nos tornarmos amigos uns dos outros, de celebrar os dons, especialmente o dom da vida, o dom da família que o Senhor nos deu”.

O Papa na Festa das Famílias no Vaticano
O Papa na Festa das Famílias no Vaticano   (@VATICAN MEDIA)

Testemunhos e sacrifícios das famílias

“Sejam todos bem-vindos! Obrigado por esta recepção!”, saudou novamente o Papa Leão, que quis dirigir algumas palavras também aos pais.

“Este testemunho das famílias é tão importante no mundo de hoje!”, afirmou. “Agradeço a todos vocês por este testemunho e por esta presença esta noite e por tudo o que fazem, às vezes com grande sacrifício, para viverem unidos em família, transmitindo esta mensagem, participando assim do espírito que Jesus Cristo nos deixou”.

O Papa na Festa das Famílias no Vaticano
O Papa na Festa das Famílias no Vaticano   (@Vatican Media)

A oração e a saudação

Então a oração da Ave Maria e uma bênção especial para todos os presentes. Ao lado do Papa, a governadora irmã Raffaella Petrini, juntamente com os dois secretários gerais, monsenhor Emilio Nappa e Giuseppe Puglisi-Alibrandi. Atrás dele, três cardeais, definidos pelo Pontífice como “um dom especial”: os dois presidentes eméritos Fernando Vergéz Alzaga e Giuseppe Bertello. Também estava presente o cardeal Lorenzo Baldisseri, secretário emérito do Sínodo dos Bispos. Ao final da saudação, o Papa Leão mergulhou em uma verdadeira multidão de crianças e seus pais. Abraços, bênçãos na cabeça, carícias, apertos de mão, fotos, ao longo de toda a praça, por cerca de uma hora, no meio da multidão, com até mesmo o presente de uma “pizza margherita com mussarela” disposta de forma a formar a inscrição W Papa Leone XIV. Em seguida, algumas fotos com animadores e malabaristas, antes de retornar para sua residência. Um momento de alegria, justamente: a alegria de ser família, junto com o Papa.

07 setembro 2025, 08:26

