Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Papa Leão XIV se dirige aos bispos de nomeação recente na Sala do Sínodo. Papa Leão XIV se dirige aos bispos de nomeação recente na Sala do Sínodo.  (ANSA)
Papa

Papa aos novos bispos: sejam construtores de pontes

Em diálogo com os bispos de nomeação recente nesta quinta-feira, Leão XIV pontuou que “não bastam respostas prontas” para lidar com os temas difíceis da atualidade. Ele exortou os bispos a construir pontes e a servir “a uma paz desarmada e desarmante”.

Ricardo Balsani - Vatican News

O Papa Leão XIV encerrou com um diálogo a audiência nessa quinta-feira, 11 de setembro, com os cerca de 200 bispos recém nomeados que participam de um curso de formação. A Sala de Impresa da Santa Sé divulgou uma nota com o conteúdo da reunião, que aconteceu à portas fechadas em seguida ao discurso do Papa. Leão XIV ofereceu aos bispos uma síntese dos desafios e das questões que eles encontrarão no início do ministério: os medos, o senso de indignidade, as diferentes expectativas que cada um tinha sobre a própria vida antes do chamado.

O Papa mostrou como é necessário permanecer próximos do Senhor, conservar o tempo da oração, continuar vivendo a confiança incondicional no Espírito Santo, origem da própria vocação. O Papa sublinhou o valor da experiência pastoral e humana amadurecida em uma Igreja local, a ser desenvolvida em um novo ministério que coloca os bispos em contato com a universalidade da Igreja. Falou do valor do testemunho, da capacidade de renovar o contato com o mundo para responder às perguntas que homens e mulheres de hoje se fazem sobre o sentido da vida e do mal no mundo e afirmou:

“Não bastam as respostas prontas, aprendidas há 25 anos no seminário”

Papa Leão conclamou os novos bispos a serem discípulos perseverantes, não temerosos diante da primeira dificuldade, pastores próximos do povo e dos padres, misericordiosos e firmes, mesmo quando é preciso julgar, capazes de escuta e de diálogo, e não apenas de pregar sermões. Nesse sentido, acrescentou algumas palavras sobre a sinodalidade, não como método pastoral, mas como “um estilo de Igreja, de escuta e de busca comum da missão a que somos chamados”. E continuou: “Sejam construtores de pontes”. Leão XIV exortou os novos bispos a valorizar o papel e a integração dos leigos na vida da Igreja e a servir a paz “desarmada e desarmante”, porque “a paz é um desafio para todos!”.

O Papa contempla os quase 200 bispos recém-nomeados.
O Papa contempla os quase 200 bispos recém-nomeados.   (ANSA)

Prontidão para enfrentar questões difíceis

Por fim, antes de responder a algumas perguntas, o Papa exortou todos a enfrentar com prontidão as questões ligadas a condutas inapropriadas por parte do clero: “Não podem ser colocados numa gaveta, precisam ser enfrentados, com sentido de misericórdia e verdadeira justiça, para com as vítimas e também para com os acusados”. Agradeceu também aos novos bispos por terem aceitado o ministério:

“Rezo por vocês, a Igreja aprecia o seu sim, vocês não estão sozinhos, carregamos juntos o peso e anunciamos juntos o Evangelho de Jesus Cristo”

Riscos no uso das redes sociais

Respondendo às perguntas colocadas pelos bispos, o Papa falou da necessidade de prudência no uso das redes sociais, onde existe o risco de que “cada um se sinta autorizado a dizer o que quiser, até coisas falsas”. Acrescentou: “Há momentos em que alcançar a verdade é doloroso”, mas necessário. Nesse sentido, é útil deixar-se ajudar por profissionais da comunicação, pessoas preparadas, sintetizando assim seu pensamento: “Calma, uma boa cabeça e a ajuda de um profissional”.

Falando do desafio de todo novo ministério, o Papa compartilhou o que isso significa para ele. Exortou a confiar na graça de Deus e na graça de estado, a reconhecer os próprios dons e limites, assim como a necessidade da ajuda dos outros — confiando-se, por exemplo, à preciosa experiência de um bom bispo emérito que possa acompanhar ou ajudar. Alertou também contra a tentação de formar o próprio grupo fechado em si mesmo.

Momento de leitura durante o encontro.
Momento de leitura durante o encontro.   (ANSA)

Construir pontes e buscar o diálogo

O Papa Leão reiterou a necessidade de construir pontes, de buscar o diálogo, mesmo onde os cristãos são minoria, com respeito autêntico pelas pessoas de outras tradições religiosas, sobretudo através do testemunho do verdadeiro amor e da misericórdia cristã, porque "eles reconhecerão vocês pela forma como vocês se amam".

Falou da formação nos seminários, da responsabilidade da formação inicial. Exortou a acolher quem chega, a receber as vocações, mas também a acompanhar cada um na descoberta de outras dimensões do Evangelho e da vida cristã e missionária. Ao falar da missão, sugeriu confiar também naqueles leigos autenticamente missionários presentes nos movimentos, que podem ser uma esperança para a Igreja local.

Crise ambiental e Encíclica Laudato si’

Diante das perguntas sobre as graves consequências das crises ambientais, o Papa recordou o décimo aniversário da Encíclica Laudato Si’ e os encorajou a promover o tema na pastoral, acrescentando que, neste importante campo, “a Igreja estará presente”, mas sem misturar a esse tema outras questões contrárias à antropologia cristã.

Foram abordados também os temas das relações entre os diferentes organismos na Igreja — universal e particular —, do processo de nomeação dos bispos, objeto de estudo de alguns grupos criados no Sínodo, das muitas crises em curso no mundo, da necessidade de partilhá-las e enfrentá-las juntos, do valor da presença do bispo, que deve estar próximo do sofrimento. Falou-se também dos jovens, especialmente na Europa, após o recente Jubileu, de suas perguntas sobre comunhão e oração, e de sua sede de vida espiritual, que eles não conseguiram saciar nem no mundo virtual nem “nas experiências típicas das nossas paróquias”.

Ao final, o Papa concedeu sua bênção aos bispos presentes e os saudou individualmente no átrio da Sala Paulo VI.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
12 setembro 2025, 10:35

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão