O Papa Leão XIV recebeu em audiência Roosevelt Skerrit, primeiro-ministro da Comunidade da Dominica O Papa Leão XIV recebeu em audiência Roosevelt Skerrit, primeiro-ministro da Comunidade da Dominica  (@Vatican Media)
O Papa recebe o primeiro-ministro da Comunidade da Dominica

Roosevelt Skerrit foi recebido em audiência, esta manhã, pelo Papa na Residência Apostólica Vaticana. Durante as conversas na Secretaria de Estado, foram abordadas algumas questões sociopolíticas atuais da região e do país, incluindo os desafios sociais e as consequências das mudanças climáticas.

O Papa Leão XIV recebeu em audiência, nesta sexta-feira (12/09), no Vaticano, o primeiro-ministro da Comunidade da Dominica, Roosevelt Skerrit.

Segundo o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o premier encontrou-se, a seguir, com o secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher.

Durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado, foi expressa satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e Dominica. Em seguida, foi falado sobre a valiosa contribuição que a Igreja oferece ao país, especialmente nas áreas de assistência social e educação.

A conversa prosseguiu com a referência a questões sociopolíticas atuais na região e no país, como os desafios sociais e as consequências das mudanças climáticas, renovando o compromisso recíproco de promover a colaboração mútua para o bem do povo dominiquense.

12 setembro 2025, 11:40

