O Papa recebe o primeiro-ministro da Comunidade da Dominica
Vatican News
O Papa Leão XIV recebeu em audiência, nesta sexta-feira (12/09), no Vaticano, o primeiro-ministro da Comunidade da Dominica, Roosevelt Skerrit.
Segundo o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o premier encontrou-se, a seguir, com o secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher.
Durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado, foi expressa satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e Dominica. Em seguida, foi falado sobre a valiosa contribuição que a Igreja oferece ao país, especialmente nas áreas de assistência social e educação.
A conversa prosseguiu com a referência a questões sociopolíticas atuais na região e no país, como os desafios sociais e as consequências das mudanças climáticas, renovando o compromisso recíproco de promover a colaboração mútua para o bem do povo dominiquense.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui