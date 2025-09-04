Busca

Leão XIV durante o colóquio com o presidente israelense Herzog (Vatican Media) Leão XIV durante o colóquio com o presidente israelense Herzog (Vatican Media)
Papa

Papa recebe Hergoz: cessar-fogo urgente em Gaza e entrada de ajuda humanitária

Na audiência com o presidente israelense, analisou-se a situação no Oriente Médio e, em particular, a tragédia de Gaza: desejou-se a libertação de todos os reféns e reiterou-se, por parte da Santa Sé, a “solução dos dois Estados como única saída para a guerra”

Raimundo de Lima - Vatican News

O Santo Padre Leão XIV recebeu em audiência na manhã desta quinta-feira, 4 de setembro, no Palácio Apostólico Vaticano, o presidente do Estado de Israel, Isaac Herzog, que posteriormente se reuniu com o cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado, acompanhado por dom Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Durante as cordiais conversações com o Santo Padre e na Secretaria de Estado - informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé -, foi abordada a situação política e social do Oriente Médio, onde persistem numerosos conflitos, com particular atenção à trágica situação em Gaza. Espera-se uma rápida retomada das negociações para que, com disponibilidade e decisões corajosas, bem como com o apoio da comunidade internacional, se possa obter a libertação de todos os reféns, alcançar com urgência um cessar-fogo permanente, facilitar a entrada segura de ajuda humanitária nas zonas mais afetadas e garantir o pleno respeito do direito humanitário, bem como as legítimas aspirações dos dois povos.

O encontro do presidente Herzog com o cardeal Parolin na Secretaria de Estado
O encontro do presidente Herzog com o cardeal Parolin na Secretaria de Estado   (@Vatican Media)

A “única saída para a guerra”

Além disso, falou-se sobre como assegurar um futuro ao povo palestino e a paz e estabilidade da região, reiterando por parte da Santa Sé a solução de dois Estados como única saída para a guerra em curso. Foi também feita uma referência ao que está acontecendo na Cisjordânia e à importante questão da cidade de Jerusalém.

No decorrer das conversações - lê-se ainda no referido comunicado -, concordou-se com o valor histórico das relações entre a Santa Sé e Israel e foram também abordadas algumas questões relativas às relações entre as Autoridades estatais e a Igreja local, com particular atenção para a importância das comunidades cristãs e o seu empenho in loco e em todo o Oriente Médio, em favor do desenvolvimento humano e social, especialmente nos setores da educação, da promoção da coesão social e da estabilidade da região.

04 setembro 2025, 14:50

