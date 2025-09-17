O apelo de Leão XIV pelo respeito ao direito humanitário internacional em Gaza

Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Palestinos deslocados, fugindo do norte de Gaza, movem-se para o sul, no centro da Faixa de Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)
Palestinos deslocados, fugindo do norte de Gaza, movem-se para o sul, no centro da Faixa de Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)
Palestinos deslocados, fugindo do norte de Gaza devido a uma operação militar israelense, movem-se para o sul depois que as forças israelenses ordenaram que os moradores da Cidade de Gaza evacuassem para o sul, no centro da Faixa de Gaza, em 17 de setembro de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
Palestinos deslocados, fugindo do norte de Gaza devido a uma operação militar israelense, movem-se para o sul depois que as forças israelenses ordenaram que os moradores da Cidade de Gaza evacuassem para o sul, no centro da Faixa de Gaza, em 17 de setembro de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
(Foto Jack/GUEZ/AFP)
(Foto Jack/GUEZ/AFP)
Um palestino deslocado, fugindo do norte de Gaza devido a uma operação militar israelense, carrega seus pertences enquanto se move para o sul depois que as forças israelenses ordenaram que os moradores da Cidade de Gaza evacuassem para o sul, no centro da Faixa de Gaza, em 17 de setembro de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
Um palestino deslocado, fugindo do norte de Gaza devido a uma operação militar israelense, carrega seus pertences enquanto se move para o sul depois que as forças israelenses ordenaram que os moradores da Cidade de Gaza evacuassem para o sul, no centro da Faixa de Gaza, em 17 de setembro de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
Menino palestino fugindo do norte de Gaza após início da invasão israelense, em 17 de setembro de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
Menino palestino fugindo do norte de Gaza após início da invasão israelense, em 17 de setembro de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
Palestinos deslocados, fugindo do norte de Gaza devido a uma operação militar israelense, movem-se para o sul depois que as forças israelenses ordenaram que os moradores da Cidade de Gaza evacuassem para o sul, no centro da Faixa de Gaza, em 17 de setembro de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
Palestinos deslocados, fugindo do norte de Gaza devido a uma operação militar israelense, movem-se para o sul depois que as forças israelenses ordenaram que os moradores da Cidade de Gaza evacuassem para o sul, no centro da Faixa de Gaza, em 17 de setembro de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
Esta foto, tirada de uma posição na fronteira de Israel com a Faixa de Gaza, mostra tratores israelenses perto da cerca da fronteira e prédios destruídos no território palestino sitiado em 17 de setembro de 2025. Israel lançou seu ataque terrestre à Cidade de Gaza antes do amanhecer de 16 de setembro, logo após a visita do Secretário de Estado dos EUA, que expressou forte apoio à ofensiva, enquanto uma investigação das Nações Unidas acusava Israel de cometer "genocídio" no território palestino e acusava seu primeiro-ministro e outras autoridades de incitação. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
Esta foto, tirada de uma posição na fronteira de Israel com a Faixa de Gaza, mostra tratores israelenses perto da cerca da fronteira e prédios destruídos no território palestino sitiado em 17 de setembro de 2025. Israel lançou seu ataque terrestre à Cidade de Gaza antes do amanhecer de 16 de setembro, logo após a visita do Secretário de Estado dos EUA, que expressou forte apoio à ofensiva, enquanto uma investigação das Nações Unidas acusava Israel de cometer "genocídio" no território palestino e acusava seu primeiro-ministro e outras autoridades de incitação. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
Papa

O apelo de Leão XIV pelo respeito ao direito humanitário internacional em Gaza

Contemporaneamente à invasão da Cidade de Gaza, ao final da Audiência Geral o Santo Padre renovou seu apelo por um cessar-fogo, pela libertação dos reféns, por uma solução diplomática negociada e pelo pleno respeito ao direito humanitário internacional: "Convido todos a se unirem à minha premente oração, para que em breve possa despontar um amanhecer de paz e justiça".

Vatican News

Ao final da Audiência Geral desta quarta-feira, 17, Leão XIV expressou sua "proximidade ao povo palestino em Gaza, que continua a viver no medo e a sobreviver em condições inaceitáveis", forçado a se deslocar, mais uma vez, de suas terras. As palavras do Pontífice foram recebidas com aplausos pelos fiéis na Praça de São Pedro:

Expresso a minha profunda proximidade ao povo palestino em Gaza, que continua a viver no medo e a sobreviver em condições inaceitáveis, obrigado pela força a deslocar-se — mais uma vez — das próprias terras. Diante do Senhor Todo-Poderoso, que ordenou "Não matarás", e à luz de toda a história humana, cada pessoa tem sempre uma dignidade inviolável, a ser respeitada e protegida. Renovo meu apelo por um cessar-fogo, pela libertação dos reféns, por uma solução diplomática negociada e pelo pleno respeito ao direito humanitário internacional. Convido todos a se unirem à minha premente oração, para que em breve possa despontar um amanhecer de paz e justiça.

Na noite de ontem, ao deixar Castel Gandolfo para voltar ao Vaticano, o Papa havia confirmado aos jornalistas que o aguardavam diante da Villa Barberini que havia falado por telefone com a comunidade de Gaza, expressando sua preocupação:  “Muitos não têm para onde ir e isso é preocupante. Também falei com os nossos lá, com o pároco. Por enquanto, eles querem ficar, ainda resistem, mas é preciso realmente buscar outra solução.”

De fato, durante a noite entre segunda-feira, 15 de setembro, e terça-feira, 16 de setembro, o exército israelense lançou uma invasão massiva da Cidade de Gaza com aviões, drones, mísseis e helicópteros. "Esta operação é apenas o começo", explicaram oficiais militares israelenses. Tanques e forças especiais avançaram diretamente para o centro da cidade, onde se acredita que muitos dos reféns estejam escondidos".

Os mortos já são mais de cem, enquanto 370 mil  palestinos estão em fuga. Em meio a um cenário apocalíptico, o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee, anunciou aos moradores da Cidade de Gaza a abertura de uma "rota de trânsito temporária" para o sul da Faixa de Gaza, diante do avanço do exército israelense. Em uma publicação no X, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmou em árabe que o trânsito pela Rua Salah al-Din será possível a partir das 12h de hoje até as 12h de sexta-feira, 19 de setembro. Até o momento, os moradores da Cidade de Gaza deixaram a cidade pela estrada costeira, enquanto a Rua Salah al-Din é uma artéria interna da Faixa.

 

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
17 setembro 2025, 10:57

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão