Leão XIV: na tribulação, ouvir a mensagem de esperança da Criação

Em mensagem assinada pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Parolin, o Papa abençoa os trabalhos do XII Congresso Latino-americano de Ciência e Religião, "As Linguagens da Criação. A hermenêutica científica, filosófica e teológica do Livro da Natureza como caminho de esperança", atualmente em andamento na Universidade Regina Apostolorum. O Pontífice, citando Santo Agostinho, exorta a "buscar caminhos que permitam ao ser humano transcender tudo o que pode ser medido".

Vatican News

Santo Agostinho inspirou a orientação que Leão XIV, em mensagem assinada pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, enviou aos participantes do XII Congresso Latino-americano de Ciência e Religião. Intitulada "As linguagens da Criação. A hermenêutica científica, filosófica e teológica do 'Livro da natureza' como Caminho de Esperança", a iniciativa está em andamento no Ateneu Regina Apostolorum, em Roma, desde quarta-feira, 10 de setembro, e prossegue até o dia 12.

Na tribulação, escutar a esperança que vem de Deus

O convite do Papa, dirigido ao reitor do instituto, padre José Enrique Oyarzún, L.C., aos organizadores e participantes, é para "buscar caminhos que permitam ao ser humano transcender tudo o que pode ser medido, contemplar a Medida sem medida, ir além de tudo o que pode ser numerado, contemplar o Número sem número, transcender tudo o que pode ser pecado, contemplar o Peso sem peso". A citação é retirada de "De Genesi ad litteram", do Bispo de Hipona.

Desta forma, continua o Pontífice, abençoando o compromisso dos congressistas durante estes dias, a obra de Deus proclamará a glória do seu Criador, e a humanidade poderá ouvir a sua mensagem de esperança não só no esplendor dos dias luminosos da sua existência, mas também nas noites de angústia e tribulação que são típicas da condição humana.

Um espaço interdisciplinar entre Teologia e IA

Organizada em colaboração com a Fundação Diálogo entre Ciência e Religião (DeCyR), o Movimento Laudato si' – Capítulo Argentina e a Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla (UPAEP), o congresso pretende ser um espaço de reflexão interdisciplinar entre ciências naturais, filosofia e teologia, sobre o rico simbolismo do "Livro da natureza" e sua relevância para a busca de sentido e esperança.