Dia da Criação: o convite do Papa para se comprometer com o cuidado da casa comum

Em um tweet publicado no X, as palavras de Leão XIV de domingo, ao final do Angelus, no qual ele recordou o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação.

Benedetta Capelli – Vatican News

Juntamente com todos os cristãos, celebramos hoje o X Dia Mundial de Oração pela Cura da Criação e prolongamos o Tempo da Criação até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis. No espírito do Cântico do Irmão Sol, louvamos a Deus e renovamos o compromisso de não destruir o seu dom, mas de cuidar da nossa casa comum.

É o tweet publicado na conta @Pontifex, no qual se lembrou ontem, segunda-feira (01/09), o dia em que os cristãos de todo o mundo se unem em oração. Palavras pronunciadas no domingo, 31 de agosto, ao final do Angelus. Trata-se, na verdade, de uma iniciativa ecumênica promovida e apoiada por diversas entidades, entre as quais o Movimento Laudato sì, o Conselho Ecumênico das Igrejas, a Federação Luterana Mundial e a Comunhão Anglicana. O Tempo da Criação, uma oportunidade para promover a conversão ecológica, está programado até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, que Leão XIV lembra em seu post citando o Cântico do Irmão Sol, também conhecido como Cântico das Criaturas, uma lauda escrita em vernáculo da Úmbria pelo próprio pobre de Assis por volta de 1224. Uma composição que é um louvor a Deus e à Criação.

Sementes de paz e esperança

São numerosas as iniciativas do Dia Mundial de Oração pela Cura da Criação, que coincide com o 1700º aniversário do Concílio Ecumênico de Nicéia e com o décimo ano da publicação da encíclica Laudato si' do Papa Francisco. O próprio Pontífice, falecido há alguns meses, escolheu o tema da Mensagem: “Sementes de Paz e Esperança”. No texto de Leão XIV, destacava-se como a terra está caindo em ruína e que a destruição da natureza afeta principalmente “os mais pobres, os marginalizados, os excluídos”, daí o convite do Papa para considerar a justiça ambiental como “uma necessidade urgente, que vai além da simples proteção do meio ambiente”.

Borgo Laudato sì (@Vatican Media)

Celebrações de Missas pela custódia da criação

O próprio Leão XIV proclamou, no último dia 3 de julho, o decreto do formulário da missa pela Custódia da criação, Missa pro custodia creationis , que ele mesmo celebrou no último dia 9 de julho no Borgo Laudato sì, em Castel Gandolfo.

Daí o compromisso de muitas conferências episcopais, especialmente no sul do mundo, de incentivar as paróquias a celebrar o Dia com o novo formulário da Missa, como ocorreu nas Filipinas, segundo confirmou dom Gerardo Alminaza, bispo de San Carlos, e em outros países latino-americanos, como informou o secretário-geral do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, Dom Lizardo Estrada Herrera, bispo auxiliar de Cuzco.