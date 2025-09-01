Calendário das celebrações presididas por Leão XIV no mês de outubro
Vatican News
Nesta segunda-feira (1°/09), o mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, dom Diego Ravelli, divulgou o calendário das missas presididas pelo Papa Leão XIV no mês de outubro.
Em 05 de outubro, 27º Domingo do Tempo Comum, o Santo Padre presidirá a missa do Jubileu do Mundo Missionário e do Jubileu dos Migrantes na Praça São Pedro às 10h30 locais, (5h30 em Brasília).
Na quinta-feira, 9 de outubro, Leão XIV presidirá a missa do Jubileu da Vida Consagrada às 10h30 locais, (5h30 em Brasília), na Praça São Pedro.
Em 12 de outubro, 28º Domingo do Tempo Comum, o Santo Padre celebrará a missa do Jubileu da Espiritualidade Mariana, às 10h30 locais, (5h30 em Brasília), na Praça São Pedro.
Uma semana depois, no domingo 19 de outubro, 29º do Tempo Comum e Dia Mundial das Missões, às 10h30 locais, (5h30 em Brasília), na Praça São Pedro, Leão XIV presidirá a missa de canonização de sete beatos.
São eles: Inácio Choukrallah Maloyan, arcebispo armênio-católico de Mardin, morto durante o genocídio de 1915, Pedro To Rot, leigo e catequista da Papua Nova Guiné, morto em 1945 por exercer seu apostolado não obstante a proibição imposta pelos japoneses. Ele será o primeiro santo da Papua Nova Guiné.
Também serão canonizadas: Vincenza Maria Poloni, fundadora do Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona; Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fundadora da Congregação das Servas de Jesus; e Maria Troncatti, religiosa professa da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora.
Também serão canonizados dois leigos, em 19 de outubro: José Gregório Hernández Cisneros, médico venezuelano e membro da Ordem Franciscana Secular, conhecido como "o médico dos pobres", a quem ele tratava e até pagava por seus remédios, e Bartolo Longo, fundador do Santuário de Pompeia, uma figura muito amada na Itália e no mundo.
Em 26 de outubro, 30º Domingo do Tempo Comum, às 10h locais (5h em Brasília), o Papa presidirá a missa do Jubileu das Equipes Sinodais e dos órgãos de participação, na Basílica de São Pedro. Trata-se de grupos ou pessoas que fazem parte de um conselho presbiteral, conselho pastoral ou conselho de assuntos econômicos, engajados nas dioceses, eparquias, e nos âmbitos nacional ou local de certos grupos da Igreja.
Na segunda-feira, 27 de outubro, Leão XIV celebrará a missa com os estudantes universitários das Universidades Pontifícias, na Basílica de São Pedro, 17h30 locais (13h30 de Brasília).
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui