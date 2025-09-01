Calendário das celebrações presididas por Leão XIV no mês de outubro

Papa Leão XIV na missa celebrada, na Praça São Pedro, no Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos, 1º de junho de 2025 (@Vatican Media)

Leão XIV celebrará as missas de vários Jubileus temáticos, na Praça São Pedro. Também está prevista a canonização de sete beatos, incluindo Bartolo Longo e o "médico dos pobres" venezuelano, José Gregório Hernández Cisneros. Em seguida, no final do mês, será celebrada uma missa para os estudantes universitários das universidades pontifícias.

Nesta segunda-feira (1°/09), o mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, dom Diego Ravelli, divulgou o calendário das missas presididas pelo Papa Leão XIV no mês de outubro.

Em 05 de outubro, 27º Domingo do Tempo Comum, o Santo Padre presidirá a missa do Jubileu do Mundo Missionário e do Jubileu dos Migrantes na Praça São Pedro às 10h30 locais, (5h30 em Brasília).

Na quinta-feira, 9 de outubro, Leão XIV presidirá a missa do Jubileu da Vida Consagrada às 10h30 locais, (5h30 em Brasília), na Praça São Pedro.

Em 12 de outubro, 28º Domingo do Tempo Comum, o Santo Padre celebrará a missa do Jubileu da Espiritualidade Mariana, às 10h30 locais, (5h30 em Brasília), na Praça São Pedro.

Uma semana depois, no domingo 19 de outubro, 29º do Tempo Comum e Dia Mundial das Missões, às 10h30 locais, (5h30 em Brasília), na Praça São Pedro, Leão XIV presidirá a missa de canonização de sete beatos.

São eles: Inácio Choukrallah Maloyan, arcebispo armênio-católico de Mardin, morto durante o genocídio de 1915, Pedro To Rot, leigo e catequista da Papua Nova Guiné, morto em 1945 por exercer seu apostolado não obstante a proibição imposta pelos japoneses. Ele será o primeiro santo da Papua Nova Guiné.

Também serão canonizadas: Vincenza Maria Poloni, fundadora do Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona; Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fundadora da Congregação das Servas de Jesus; e Maria Troncatti, religiosa professa da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora.

Também serão canonizados dois leigos, em 19 de outubro: José Gregório Hernández Cisneros, médico venezuelano e membro da Ordem Franciscana Secular, conhecido como "o médico dos pobres", a quem ele tratava e até pagava por seus remédios, e Bartolo Longo, fundador do Santuário de Pompeia, uma figura muito amada na Itália e no mundo.

Em 26 de outubro, 30º Domingo do Tempo Comum, às 10h locais (5h em Brasília), o Papa presidirá a missa do Jubileu das Equipes Sinodais e dos órgãos de participação, na Basílica de São Pedro. Trata-se de grupos ou pessoas que fazem parte de um conselho presbiteral, conselho pastoral ou conselho de assuntos econômicos, engajados nas dioceses, eparquias, e nos âmbitos nacional ou local de certos grupos da Igreja.

Na segunda-feira, 27 de outubro, Leão XIV celebrará a missa com os estudantes universitários das Universidades Pontifícias, na Basílica de São Pedro, 17h30 locais (13h30 de Brasília).