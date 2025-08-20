Busca

Busca

Busca

ptportuguês
A coletiva de imprensa com o cardeal Jean-Marc Aveline A coletiva de imprensa com o cardeal Jean-Marc Aveline  (© Candice Castelein)
Papa

Terra Santa: o apelo do cardeal Aveline para que os peregrinos retornem

Uma peregrinação de esperança para apoiar as comunidades cristãs sofredoras da Terra Santa com a bênção do Papa Leão XIV. É a iniciativa, que termina nesta quarta-feira, 20 de agosto, organizada pela presidência da Conferência Episcopal Francesa, que levou a solidariedade de uma delegação de bispos liderada pelo arcebispo de Marselha, cardeal Jean Marc Aveline, às comunidades de Taybeh, Belém e Jerusalém.

Delphine Allaire - Vatican News

Tanto em Taybeh, durante a missa dominical celebrada ao lado dos três párocos dessa aldeia de maioria cristã em um território controlado pelos colonos, quanto em Belém, na Basílica da Natividade deserta, e ainda na comunidade monástica beneditina de Abu Gosh, o cardeal Jean Marc Aveline, arcebispo de Marselha e presidente da Conferência Episcopal Francesa, em peregrinação à Terra Santa com um grupo de prelados, quis encontrar os fiéis locais para testemunhar apoio espiritual, material e fraterno. Conforme recomendado pelo Papa Leão XIV em uma breve mensagem, foi uma viagem que quis ser “um forte testemunho de proximidade e misericórdia”, em um momento de dor e incerteza, que o próprio Santo Padre quis acompanhar com o espírito e a oração. 

Um testemunho pela Terra Santa

“Não viemos para falar, mas para ouvir e compreender”, explicou o cardeal Aveline diante dos jornalistas reunidos na sede do Patriarcado Latino de Jerusalém. Acompanhado pelos dois vice-presidentes da Conferência Episcopal, dom Benoit Bertrand e dom Vincent Jordy, e por dom William Shomali, o arcebispo de Marselha falou da tristeza, da angústia e da desolação vividas nos últimos dias: “é difícil viver nestes lugares sabendo o que está acontecendo aqui perto, em Gaza. Uma situação que temos constantemente em mente e no coração. Sabemos bem da gravidade do que está acontecendo”. Durante a ligação telefônica realizada na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto, com o pároco do enclave palestino, Pe. Romanelli, o cardeal foi informado das operações de evacuação no bairro onde fica a paróquia da Sagrada Família. O cardeal Aveline, que se prepara para partir da Terra Santa nesta quarta-feira (20/08) à noite, definiu o Pe. Romanelli como um símbolo “de força interior” e “de fé em Deus em todas as circunstâncias”, acrescentando que, ao retornar, “terá muito a dizer à Igreja da França e às igrejas da Europa”.

Repensar a peregrinação

É necessário, antes de tudo, incentivar um retorno progressivo dos peregrinos, em pequenos grupos e com uma nova mentalidade, capazes de se interessar realmente pelos cristãos e pelas outras pessoas que vivem nessas terras, destaca o presidente da Conferência Episcopal Francesa. “Um peregrino que saiba compreender que há cristãos neste país que não podem empreender a mesma peregrinação que ele está realizando. Uma peregrinação que não tenha como objetivo melhorar a relação com a própria fé, mas viver um sentimento de profunda solidariedade eclesial, ou seja, uma conversão do peregrino”, deseja o cardeal.

O mistério da Paixão e a ligação com o judaísmo

Segundo o cardeal, trata-se de uma questão de responsabilidade de toda a Igreja perante a Igreja mãe de Jerusalém. “A chave de leitura principal é política, mas há também uma chave de leitura espiritual e aplicá-la é uma responsabilidade dos cristãos. Essa diz respeito ao mistério da Igreja e da Paixão”, explica o presidente dos bispos franceses, que discutiu este assunto em Taybeh com o patriarca emérito de Jerusalém, Michel Sabbah, que por sua vez lhe confidenciou: “estamos vivendo algo semelhante à perpetuação da Paixão de Cristo”.

O cardeal teólogo evocou também o mistério do judaísmo, refletindo sobre o vínculo “vital, profundo e existencial” entre judeus e cristãos. “Como conseguir viver a fé judaica como uma raiz para nós e para eles como um fruto? Especialmente em um momento como o atual, caracterizado pelas escolhas políticas do governo israelense e pela rejeição de qualquer crítica, que é acusada de antissemitismo; certamente precisamos de um confronto”, explica, evocando o “grave” antissemitismo que voltou a crescer na Europa. Concluindo, o arcebispo de Marselha quis expressar publicamente a admiração pelo cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, capaz de dar prova de “paciência, coragem e desejo de dizer a verdade”, sem nunca ferir a dignidade de ninguém, onde quer que esteja. “Um dos objetivos da nossa visita”, precisa o cardeal, “é justamente ajudá-lo em sua missão”.

A esperança que renasce das ruínas

Apesar dos temas políticos e espirituais bastante complexos, o presidente dos bispos franceses destaca, por fim, a profunda alegria do Evangelho, da qual a pobreza faz parte, e que ele mesmo pôde perceber nos lugares sagrados. “Não se trata de um entusiasmo superficial, mas de uma alegria profunda, pois está ligada à esperança. Quando todos os motivos de esperança desaparecem, resta no coração apenas a esperança daqueles que acreditam em Cristo e na Ressurreição”. E citando uma definição de esperança dada pelo monge trapista André Louf, ele disse: “Deus sabe fazer obras-primas com as ruínas dos nossos sonhos. Aqui – concluiu – muitos sonhos se quebraram, mas eis a esperança que viemos compartilhar”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
20 agosto 2025, 14:56

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão