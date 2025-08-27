A dor do Papa pelo tiroteio em uma escola católica nos EUA: duas crianças mortas

Em um telegrama assinado pelo cardeal Secretário de Estado Parolin, Leão XIV expressa condolências pela "terrível tragédia" ocorrida em Minneapolis, nos Estados Unidos. O ataque aconteceu enquanto era celebrada a Missa na igreja localizada dentro do complexo escolar. Os disparos através das janelas resultaram na morte de duas crianças e deixaram 17 pessoas feridas.

O Papa Leão XIV recebeu “com profunda tristeza” a notícia do tiroteio ocorrido na Igreja Católica da Anunciação, em Minneapolis. Assim se lê no telegrama, assinado pelo cardeal Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, enviado pelo Pontífice ao arcebispo de Saint Paul e Minneapolis, dom Bernard Hebda. Até o momento, o balanço da tragédia é de duas vítimas — ambas crianças de 8 e 10 anos — e 17 feridos, entre eles outras 14 crianças, das quais sete estão em estado grave. O homem que abriu fogo, disparando através das janelas contra as crianças sentadas nos bancos da igreja durante a Missa, dentro do complexo escolar, teria em seguida tirado a própria vida.

Oração por quem chora "a perda de um filho"

O Papa, diz o texto, “exprime suas mais sentidas condolências, juntamente com a garantia de sua proximidade espiritual a todos os atingidos por esta terrível tragédia”, de modo especial às famílias “que agora choram a perda de um filho”. Leão XIV “confia as almas das crianças falecidas ao amor de Deus onipotente” e assegura sua oração “pelos feridos, assim como pelos socorristas, profissionais da saúde e membros do clero que cuidam deles e de seus entes queridos”.

Bênção à comunidade local

O telegrama conclui-se com a Bênção Apostólica concedida por Leão XIV à comunidade da "Annunciation Catholic School", à Arquidiocese de Saint Paul e Minneapolis e a todos os habitantes da área metropolitana de Twin Cities, como “penhor de paz, fortaleza e consolação no Senhor Jesus”.

O atentado

Na manhã desta terça-feira, 27 de agosto, um homem abriu fogo contra fiéis reunidos para a missa de início do ano letivo na Igreja Católica da Anunciação, em Minneapolis, que abriga também uma escola frequentada por crianças da educação infantil ao ensino fundamental. O ataque, cujo motivo ainda é desconhecido, deixou duas crianças mortas, de 8 e 10 anos, e outras 14 feridas, seis delas hospitalizadas em estado grave; o autor teria se suicidado após o crime. A tragédia abalou a comunidade local e levou o governador do Minnesota, Tim Walz, a declarar solidariedade e pedir orações pelas vítimas, enquanto o presidente Donald Trump afirmou que o FBI já está acompanhando o caso e convidou a população a se unir em oração. O episódio ocorre em meio a um cenário de crescente violência armada em Minneapolis, onde, apenas nas 12 horas anteriores, a polícia havia registrado outros 12 tiroteios, com saldo de oito feridos e três mortos.