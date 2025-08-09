Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Cardeal Estanislao Esteban Karlic, arcebispo emérito da Arquidiocese de Paraná, Argentina Cardeal Estanislao Esteban Karlic, arcebispo emérito da Arquidiocese de Paraná, Argentina  
Papa

"Pastor generoso e íntegro": o pesar do Papa pela morte do cardeal Estanislao Karlic

Leão XIV, no telegrama de condolências pela morte do cardeal argentino, arcebispo emérito de Paraná, recorda sua vida a serviço de Deus e da Igreja, “levando a luz do Evangelho a diversos âmbitos da vida e da cultura”, e sua colaboração na redação do Catecismo da Igreja Católica.

Vatican News

O pesar de Leão XIV pelo falecimento, na sexta-feira, 8 de agosto, do cardeal argentino Estanislao Esteban Karlic, é expresso pelo Pontífice por meio de um telegrama endereçado a dom Raúl Martín, arcebispo de Paraná. Essa diocese, assim como a de Córdoba, foi servida pelo purpurado como sacerdote e bispo. O Papa, que transmite sua proximidade “a todos os que fazem parte daquela querida comunidade eclesial”, recorda com estima “esse pastor generoso e íntegro”.


A luz do Evangelho transmitida à vida e à cultura

“Por longos anos e com grande fidelidade, dedicou sua vida ao serviço de Deus e da Igreja – escreve o Pontífice –, levando a luz do Evangelho a diversos âmbitos da vida e da cultura.” O cardeal, falecido aos 99 anos de idade, presidiu a Conferência Episcopal Argentina por dois mandatos consecutivos, acolhendo São João Paulo II em sua viagem apostólica ao país latino-americano.


Oferta generosa ao serviço da Igreja

“Entre as muitas tarefas e iniciativas pastorais em nível local, nacional e continental – continua o Papa Leão –, ofereceu-se generosamente ao serviço da Igreja universal, colaborando na redação do Catecismo da Igreja Católica.” O agradecimento a Deus “por sua vida de fé e seu profundo amor pela Igreja” é acompanhado da oração pelo descanso eterno de sua alma, “para que o Senhor Jesus lhe conceda a coroa de glória que não sucumbe”. À intercessão de Nossa Senhora do Rosário é confiada a alma do cardeal que partiu para o Céu, unida à bênção apostólica, “como sinal de esperança cristã no Senhor ressuscitado”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
09 agosto 2025, 20:33

Agenda do Papa
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão