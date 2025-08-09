"Pastor generoso e íntegro": o pesar do Papa pela morte do cardeal Estanislao Karlic
Vatican News
O pesar de Leão XIV pelo falecimento, na sexta-feira, 8 de agosto, do cardeal argentino Estanislao Esteban Karlic, é expresso pelo Pontífice por meio de um telegrama endereçado a dom Raúl Martín, arcebispo de Paraná. Essa diocese, assim como a de Córdoba, foi servida pelo purpurado como sacerdote e bispo. O Papa, que transmite sua proximidade “a todos os que fazem parte daquela querida comunidade eclesial”, recorda com estima “esse pastor generoso e íntegro”.
A luz do Evangelho transmitida à vida e à cultura
“Por longos anos e com grande fidelidade, dedicou sua vida ao serviço de Deus e da Igreja – escreve o Pontífice –, levando a luz do Evangelho a diversos âmbitos da vida e da cultura.” O cardeal, falecido aos 99 anos de idade, presidiu a Conferência Episcopal Argentina por dois mandatos consecutivos, acolhendo São João Paulo II em sua viagem apostólica ao país latino-americano.
Oferta generosa ao serviço da Igreja
“Entre as muitas tarefas e iniciativas pastorais em nível local, nacional e continental – continua o Papa Leão –, ofereceu-se generosamente ao serviço da Igreja universal, colaborando na redação do Catecismo da Igreja Católica.” O agradecimento a Deus “por sua vida de fé e seu profundo amor pela Igreja” é acompanhado da oração pelo descanso eterno de sua alma, “para que o Senhor Jesus lhe conceda a coroa de glória que não sucumbe”. À intercessão de Nossa Senhora do Rosário é confiada a alma do cardeal que partiu para o Céu, unida à bênção apostólica, “como sinal de esperança cristã no Senhor ressuscitado”.
