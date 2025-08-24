A proximidade do Papa ao povo de Cabo Delgado, Moçambique

Leão XIV depois de rezar o Angelus dirigiu seu pensamento ao povo de Cabo Delgado e aos irmãos e irmãs da Ucrânia: hoje a iniciativa espiritual “Oração Mundial pela Ucrânia”

Silvonei José – Vatican News

Após a oração mariana do Angelus o Papa Leão XIV demonstrou a sua proximidade ao povo de Cabo Delgado, em Moçambique, vítima de uma situação de insegurança e violência que continua a causar mortes e deslocamentos.

“Ao pedir-lhes que não se esqueçam desses nossos irmãos e irmãs, convido-os a rezar por eles e expresso minha esperança de que os esforços dos líderes do país tenham sucesso em restaurar a segurança e a paz naquele território”.

Papa durante o Angelus (@Vatican Media)

Em seguida o Santo Padre recordou que na última sexta-feira, 22 de agosto, “acompanhamos com as nossas orações e jejum os nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa das guerras”. E o seu pensamento foi ao povo ucraniano: “hoje, unimo-nos aos nossos irmãos e irmãs ucranianos que, com a iniciativa espiritual “Oração Mundial pela Ucrânia”, pedem ao Senhor que conceda a paz ao seu martirizado país”.

Nas saudações finais Leão XIV digiriu sua palavra aos fiéis de Roma e os peregrinos de vários países, especialmente os de Karaganda (Cazaquistão), Budapeste e à comunidade do Pontifício Colégio Norte-Americano. Saudou ainda a presença da Banda de Gozzano e dos grupos paroquiais de Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo e Val Cavallina. Um pensamento especial aos fiéis que vieram de bicicleta de Rovato e Manerbio, e o grupo itinerante Via Lucis.